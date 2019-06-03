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وزارة الصحة: فرق المراقبة تتمكن من رفع 7245 مخالفة وتقترح غلق 238 محلا مخلا بالشروط الصحية

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
وات - أفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين أن فرق المراقبة الصحية تمكنت خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان من رفع 7245 مخالفة صحية أفضت الى اقتراح غلق 238 محلا مخلا بالشروط الصحية.

وأضافت في بلاغ لها اليوم أن فرق المراقبة الصحة قامت بتأمين 85550 عملية تفقد صحية دورية للمؤسسات و المحلات ذات الصبغة حجزت خلالها قرابة 67 طنا من المواد الغذائية و 7929 لترا من الحليب والمشروبات الغازية.


كما أفضت عمليات المراقبة ايضا الى حجز 13420 علبة ياغورت و3766 بيضة غير صالحة للاستهلاك و604 وحدة من لعب الأطفال الخطرة الى جانب اخضاع 5755 عينة من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية اللازمة للتثبت من مدى صلوحيتها الاستهلاكية حسب نص البلاغ.

  
  
     
  
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