صفاقس: الرابطة التونسية للتسامح تبادر باحداث''صندوق القدس''

Lundi 03 Juin 2019
وات - بادرت الرابطة التونسية للتسامح باحداث "صندوق القدس"، وفق ما تم الإعلان عنه مساء امس الاحد، على هامش مهرجان الأقصى في دورته الثالثة، بالمركب الشبابي بصفاقس، احياء ليوم القدس العالمي.
ويهدف "صندوق القدس"، وفق ما ذكره رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري في تصريح إعلامي إلى "دعم جرحى مسيرات العودة البالغ عددها منذ 31 مارس 2018، 62 مسيرة وشهدت إصابة 17 الف جريح، وتفعيل ما جاء في توطئة الدستور التونسي في كون الدولة وشعبها يدعمان حركات التحرير في العالم ومن بينها الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه".
من ناحية اخرى، اعتبر المصري ان "الدفاع عن فلسطين يعد في نهاية الأمر دفاعا عن تونس وسيادتها باعتبار أن الكيان الصهيوني لا يشكل خطرا على فلسطين فحسب بل على الأمة العربية الإسلامية برمتها".
وأضاف ان "الغاية من وراء مهرجان الأقصى الذي تم تنظيمه في مختلف ولايات الجمهورية، تعميق الانتماء الى فلسطين ورفض التطبيع وصفقة القرن القاضية بجعل القدس عاصمة أبدية لاسرائيل وتحسيس وتوعية الشعب التونسي بأن الوقوف ضد الكيان الصهويني والدفاع على عروبة القدس ليس واجب الفلسطينيين فحسب بل واجب على العرب والمسلمين وكل أحرار العالم".
وتضمن برنامج مهرجان الأقصى في دورته الثالثة بصفاقس، الذي بادر بتنظيمه فرع صفاقس للرابطة التونسية للتسامح بالشراكة مع المركب الشبابي بصفاقس احياء ليوم القدس العالمي، عديد الفقرات راوحت بين السنما من خلال عرض شريط "عائدون" والمسرح بعرض من انتاج نادي المسرح بالمركب الشبابي وكوكتال لفوج الكشافة البحرية بالمركب الشبابي وتقديم رقصة الدبكة الفلسطينية إضافة إلى وصلات غنائية امنتها فرقة الحرية للاغنية الملتزمة.
ويهدف "صندوق القدس"، وفق ما ذكره رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري في تصريح إعلامي إلى "دعم جرحى مسيرات العودة البالغ عددها منذ 31 مارس 2018، 62 مسيرة وشهدت إصابة 17 الف جريح، وتفعيل ما جاء في توطئة الدستور التونسي في كون الدولة وشعبها يدعمان حركات التحرير في العالم ومن بينها الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه".
من ناحية اخرى، اعتبر المصري ان "الدفاع عن فلسطين يعد في نهاية الأمر دفاعا عن تونس وسيادتها باعتبار أن الكيان الصهيوني لا يشكل خطرا على فلسطين فحسب بل على الأمة العربية الإسلامية برمتها".
وأضاف ان "الغاية من وراء مهرجان الأقصى الذي تم تنظيمه في مختلف ولايات الجمهورية، تعميق الانتماء الى فلسطين ورفض التطبيع وصفقة القرن القاضية بجعل القدس عاصمة أبدية لاسرائيل وتحسيس وتوعية الشعب التونسي بأن الوقوف ضد الكيان الصهويني والدفاع على عروبة القدس ليس واجب الفلسطينيين فحسب بل واجب على العرب والمسلمين وكل أحرار العالم".
وتضمن برنامج مهرجان الأقصى في دورته الثالثة بصفاقس، الذي بادر بتنظيمه فرع صفاقس للرابطة التونسية للتسامح بالشراكة مع المركب الشبابي بصفاقس احياء ليوم القدس العالمي، عديد الفقرات راوحت بين السنما من خلال عرض شريط "عائدون" والمسرح بعرض من انتاج نادي المسرح بالمركب الشبابي وكوكتال لفوج الكشافة البحرية بالمركب الشبابي وتقديم رقصة الدبكة الفلسطينية إضافة إلى وصلات غنائية امنتها فرقة الحرية للاغنية الملتزمة.
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Par:Nouri (Switzerland )
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