إعادة تشغيل 10 خطوط منتظمة للحافلات لنقل 10 آلاف مسافر يوميا باقليم تونس

Lundi 03 Juin 2019
وات - أعلنت وزارة النقل، في بلاغ أصدرته الأحد، عن إعادة تشغيل 10 خطوط منتظمة للحافلات وذلك بتخصيص 12 حافلة عادية ستمكن من إنجاز 120 سفرة في اليوم لنقل 10 آلاف مسافر.
وتتمثل هذه الخطوط العشر في:
48A: من دوار ھيشر الى محطة الترابط بحي الانطلاقة مرورا بحي البساتين
57A: من حي الانطلاقة الى المركب التجاري « جيان » مرورا بمنطقة النحلي
27C: من محطة الترابط 10 ديسمبر الى حي البكري مرورا بمنطقة سيدي عمر
52A: من معھد قرطاج الى مستشفى المنجي سليم مرورا بحي الرياض بوسلسلة ومنطقة البحر الأزرق
87: من محطة الحبيب ثامر « الباساج » الى مدينة عمر المختار
15: من محطة الحبيب ثامر الى حي الزھور
15A: من محطة الحبيب ثامر الى منطقة الحرايرية
15B: من محطة الحبيب ثامر الى حي الزھور 4
وأوضحت الوزارة أن حذف هذه الخطوط المذكورة سابقا كان نتيجة تقلص الأسطول ونقص عدد الحافلات.
ويذكر أن الحكومة قد أبرمت صفقة، في ديسمبر 2016، لاقتناء 494 حافلة جديدة بقيمة 180 مليون دينار، تسلمت منها 83 حافلة عادية سنة 2018 و97 حافلة عادية أخرى سنة 2019. ومن المتوقع أن يقع تسليم 65 حافلة مزدوجة مجهزة بكاميرات مراقبة، باعتبارها الجزء المتبقي من الصفقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتهدف هذه الصفقة الى تعزيز أسطول النقل العمومي باقليم تونس الكبرى وضمان أعلى درجة من السلامة للمسافرين وتأمين نقل نحو 190 الف مسافر إضافي يوميا.
وسيعقد، في غضون الأسبوع المقبل، مجلس وزاري خاص بقطاع النقل لتدارس اشكاليات النقل البري، على ضوء مقترحات الحوار الوطني حول النقل، لاتخاذ عدد من الاجراءات العملية للحد خاصة من النقل العشوائي وتطوير الخدمات لاسيما على مستوى نقل المسافرين بشكل آمن ومنتظم وايجاد حلول للاشكاليات ذات الصلة بالشركات الجهوية للنقل وصيانة الأسطول.
وتتمثل هذه الخطوط العشر في:
48A: من دوار ھيشر الى محطة الترابط بحي الانطلاقة مرورا بحي البساتين
57A: من حي الانطلاقة الى المركب التجاري « جيان » مرورا بمنطقة النحلي
27C: من محطة الترابط 10 ديسمبر الى حي البكري مرورا بمنطقة سيدي عمر
52A: من معھد قرطاج الى مستشفى المنجي سليم مرورا بحي الرياض بوسلسلة ومنطقة البحر الأزرق
87: من محطة الحبيب ثامر « الباساج » الى مدينة عمر المختار
15: من محطة الحبيب ثامر الى حي الزھور
15A: من محطة الحبيب ثامر الى منطقة الحرايرية
15B: من محطة الحبيب ثامر الى حي الزھور 4
وأوضحت الوزارة أن حذف هذه الخطوط المذكورة سابقا كان نتيجة تقلص الأسطول ونقص عدد الحافلات.
ويذكر أن الحكومة قد أبرمت صفقة، في ديسمبر 2016، لاقتناء 494 حافلة جديدة بقيمة 180 مليون دينار، تسلمت منها 83 حافلة عادية سنة 2018 و97 حافلة عادية أخرى سنة 2019. ومن المتوقع أن يقع تسليم 65 حافلة مزدوجة مجهزة بكاميرات مراقبة، باعتبارها الجزء المتبقي من الصفقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتهدف هذه الصفقة الى تعزيز أسطول النقل العمومي باقليم تونس الكبرى وضمان أعلى درجة من السلامة للمسافرين وتأمين نقل نحو 190 الف مسافر إضافي يوميا.
وسيعقد، في غضون الأسبوع المقبل، مجلس وزاري خاص بقطاع النقل لتدارس اشكاليات النقل البري، على ضوء مقترحات الحوار الوطني حول النقل، لاتخاذ عدد من الاجراءات العملية للحد خاصة من النقل العشوائي وتطوير الخدمات لاسيما على مستوى نقل المسافرين بشكل آمن ومنتظم وايجاد حلول للاشكاليات ذات الصلة بالشركات الجهوية للنقل وصيانة الأسطول.
En continu
- Hier 17:52 بلاغ مروري بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك
- Hier 15:07 ملامح مراجعة مشروع مجلّة التأمين
- Hier 14:06 الدراجات الهوائية.. رفيق درب الهولنديين
- Hier 14:04 السفير الفرنسي بتونس في ضيافة محمّد عبّو
- Hier 13:56 رقم قياسي عالمي جديد لوليد كتيلة
- Hier 11:54 حمة الهمامي: الحريات في تونس مازالت مهددة
- Hier 11:36 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 00:48 زكاة الفطر H. T.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:01
|19:36
|16:08
|12:24
|05:00
|03:08
|
26°
|32°
|% 39
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|32°-21
|33°-22
|37°-23
|30°-22
|38°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 74 760) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 107) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 67 982) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 824) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 901) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 329) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 359) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 959) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 889) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 35 419) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 386) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 049) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 002) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 624) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 277) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 764) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 642) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 32 334) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 234) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 892) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
Par:Jugurtha_tn ( )
Sur: قابس: مشاريع عديدة تراوح مكانها وتزيد في تعميق ضعف التنمية والتشغيل