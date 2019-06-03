إعادة تشغيل 10 خطوط منتظمة للحافلات لنقل 10 آلاف مسافر يوميا باقليم تونس

Lundi 03 Juin 2019



وات

- أعلنت وزارة النقل، في بلاغ أصدرته الأحد، عن إعادة تشغيل 10 خطوط منتظمة للحافلات وذلك بتخصيص 12 حافلة عادية ستمكن من إنجاز 120 سفرة في اليوم لنقل 10 آلاف مسافر.48A: من دوار ھيشر الى محطة الترابط بحي الانطلاقة مرورا بحي البساتين57A: من حي الانطلاقة الى المركب التجاري « جيان » مرورا بمنطقة النحلي27C: من محطة الترابط 10 ديسمبر الى حي البكري مرورا بمنطقة سيدي عمر52A: من معھد قرطاج الى مستشفى المنجي سليم مرورا بحي الرياض بوسلسلة ومنطقة البحر الأزرق87: من محطة الحبيب ثامر « الباساج » الى مدينة عمر المختار15: من محطة الحبيب ثامر الى حي الزھور15A: من محطة الحبيب ثامر الى منطقة الحرايرية15B: من محطة الحبيب ثامر الى حي الزھور 4وأوضحت الوزارة أن حذف هذه الخطوط المذكورة سابقا كان نتيجة تقلص الأسطول ونقص عدد الحافلات.ويذكر أن الحكومة قد أبرمت صفقة، في ديسمبر 2016، لاقتناء 494 حافلة جديدة بقيمة 180 مليون دينار، تسلمت منها 83 حافلة عادية سنة 2018 و97 حافلة عادية أخرى سنة 2019. ومن المتوقع أن يقع تسليم 65 حافلة مزدوجة مجهزة بكاميرات مراقبة، باعتبارها الجزء المتبقي من الصفقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.وتهدف هذه الصفقة الى تعزيز أسطول النقل العمومي باقليم تونس الكبرى وضمان أعلى درجة من السلامة للمسافرين وتأمين نقل نحو 190 الف مسافر إضافي يوميا.وسيعقد، في غضون الأسبوع المقبل، مجلس وزاري خاص بقطاع النقل لتدارس اشكاليات النقل البري، على ضوء مقترحات الحوار الوطني حول النقل، لاتخاذ عدد من الاجراءات العملية للحد خاصة من النقل العشوائي وتطوير الخدمات لاسيما على مستوى نقل المسافرين بشكل آمن ومنتظم وايجاد حلول للاشكاليات ذات الصلة بالشركات الجهوية للنقل وصيانة الأسطول.