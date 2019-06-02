Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Shakli Tany  

المهدية: القبض على 5 أشخاص بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - تمكنت يوم 1 جوان 2019 دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية من القبض على 5 أشخاص (أعمارهم تتراوح بين 24 و 46 سنة، أصيلي ولايات سوسة والمهدية والمنستير) مستوى سواحل ملولش وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا كما تم حجز لديهم مبلغ مالي قدره 1275 دينار من العملة التونسية و633 أورو و5 هواتف جوالة وسيارة خاصة استغلوها في تنقلاتهم .

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية و اثر استشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها " المشاركة في وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي".


  
  
     
  
cadre-3b93a0cb0ea4c1bab9dde5f98c508cf9-2019-06-02 18:06:43






0 de 0 commentaires pour l'article 183364



En continu

الأحد 02 جوان 2019 | 28 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:35 16:08 12:24 05:01 03:08
24°
 24° % 44 :الرطــوبة
تونــس 18°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
24°-1830°-2134°-2236°-2430°-22
  • Avoirs en devises
    13141,3

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33191 DT        1$ =2,98895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   123,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559497419|183364 126|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires