المهدية: القبض على 5 أشخاص بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية خلسة

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - تمكنت يوم 1 جوان 2019 دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية من القبض على 5 أشخاص (أعمارهم تتراوح بين 24 و 46 سنة، أصيلي ولايات سوسة والمهدية والمنستير) مستوى سواحل ملولش وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا كما تم حجز لديهم مبلغ مالي قدره 1275 دينار من العملة التونسية و633 أورو و5 هواتف جوالة وسيارة خاصة استغلوها في تنقلاتهم .
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية و اثر استشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها " المشاركة في وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي".
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية و اثر استشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها " المشاركة في وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي".
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Par:aruodg ( )
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