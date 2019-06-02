بلاغ مروري بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك

Dimanche 02 Juin 2019



باب نات

- مناسبة عطلة عيد الفطر المبارك أيام 4 و5 و6 جوان 2019 واعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطرقات، تدعو وزارة الداخلية مستعملي الطريق الى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والامتثال لأحكام مجلة الطرقات والتقيد بالسرعة القانونية واحترام مسافة الأمان واستعمال حزام الأمان والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وعدم نقل ركاب على وسيلة غير مهيأة لذلك وتجنب السياقة في حالة تعب.-197 الأمن الوطني.-193 الحرس الوطني.-198 الحماية المدنية.-71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.-71.342.787 أو 71.343.201 قاعة عمليات شرطة المرور.