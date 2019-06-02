بلاغ مروري بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - مناسبة عطلة عيد الفطر المبارك أيام 4 و5 و6 جوان 2019 واعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطرقات، تدعو وزارة الداخلية مستعملي الطريق الى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والامتثال لأحكام مجلة الطرقات والتقيد بالسرعة القانونية واحترام مسافة الأمان واستعمال حزام الأمان والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وعدم نقل ركاب على وسيلة غير مهيأة لذلك وتجنب السياقة في حالة تعب.
وتضع الوزارة كل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لمساعدتهم وإرشادهم ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بالأرقام التالية:
-197 الأمن الوطني.
-193 الحرس الوطني.
-198 الحماية المدنية.
-71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.
-71.342.787 أو 71.343.201 قاعة عمليات شرطة المرور.
وتضع الوزارة كل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لمساعدتهم وإرشادهم ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بالأرقام التالية:
-197 الأمن الوطني.
-193 الحرس الوطني.
-198 الحماية المدنية.
-71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.
-71.342.787 أو 71.343.201 قاعة عمليات شرطة المرور.
En continu
- 00:48 زكاة الفطر H. T.
- Hier 18:11 صفاقس: قاتل والدته بساطور متعاطي مخدّرات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:35
|16:08
|12:24
|05:01
|03:08
|
24°
|24°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|24°-18
|30°-21
|34°-22
|36°-24
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 74 663) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 097) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 67 757) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 807) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 886) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 320) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 328) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 947) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 413) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 378) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 35 136) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 044) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 33 998) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 503) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 240) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 734) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 297) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 228) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 215) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 688) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
Par:aruodg ( )
Sur: رئيس جمعية قرى الأطفال: زكاة الفطر لفائدة هذه القرى تتم ببعث ارسالية قصيرة عن كل شخص بقيمة جملية تقدر ب 2125 مليما