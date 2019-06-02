والي اريانة ينفي اية صلة له بامراة اعتدت على بائع مرطبات بجهة زغوان وادعت انها زوجته

Dimanche 02 Juin 2019
وات - نفى والي اريانة مختار النفزي بصفة قطعية وجود اية صلة له بامراة ادعت انها زوجته قامت امس السبت بالاعتداء على بائع لصنع المرطبات بجهة زغوان قائلا "ان هذه الحادثة التي تداولتها العديد من المواقع الالكترنية وصفحات التواصل الاجتماعي تعد اعتداء صارخا على شخصه ومسا بكرامة اسرته " متوعدا بتتبع هذه المراة قضائيا والتي وصفها بالمتحيلة .
واكد والي اريانة في تصريح لمراسلة /وات/ بالجهة اليوم الاحد ان" الجهات الامنية بكل من اريانة وزغوان اتخذت الاجراءات اللازمة لمعرفة حيثيات الحادثة التي قال انها "مفتعلة" مشيرا الى ان المراة المنتحلة لصفة زوجته قيد التحقيق حاليا لمعرفة الدوافع الحقيقية لادعائها .
وكانت عديد مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية قد تداولت السبت خبر حصول مناوشات بين بائع لصنع المرطبات وامراة بمنطقة زغوان اختلفا بخصوص جودة الكعك المعروض مما استدعى تدخل الامن وايقاف البائع بعد ان ادعت المراة انها زوجة والي اريانة وقد تسببت الحادثة في اعلان صفحات التواصل الاجتماعي لحملة اساءت لوالي اريانة وعائلته هو منها براء ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمزاعم المراة المتحيلة وفق ما اكده الوالي .
واكد والي اريانة في تصريح لمراسلة /وات/ بالجهة اليوم الاحد ان" الجهات الامنية بكل من اريانة وزغوان اتخذت الاجراءات اللازمة لمعرفة حيثيات الحادثة التي قال انها "مفتعلة" مشيرا الى ان المراة المنتحلة لصفة زوجته قيد التحقيق حاليا لمعرفة الدوافع الحقيقية لادعائها .
وكانت عديد مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية قد تداولت السبت خبر حصول مناوشات بين بائع لصنع المرطبات وامراة بمنطقة زغوان اختلفا بخصوص جودة الكعك المعروض مما استدعى تدخل الامن وايقاف البائع بعد ان ادعت المراة انها زوجة والي اريانة وقد تسببت الحادثة في اعلان صفحات التواصل الاجتماعي لحملة اساءت لوالي اريانة وعائلته هو منها براء ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمزاعم المراة المتحيلة وفق ما اكده الوالي .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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