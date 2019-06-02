توزر: انطلاق تظاهرة توزر مدينة الأنوار بفقرات تنشيطية متنوعة وتتواصل الى ليلة العيد

Dimanche 02 Juin 2019



وات

- انطلقت مساء امس السبت بمدينة توزر فقرات تنشيطية ضمن تظاهرة "توزر مدينة الأنوار" التي تنتظم بمبادرة خاصة من عدد من التجار اصحاب المحلات التجارية ومحلات الصناعات التقليدية والمقاهي وسط المدينة، بدعم من المندوبية الجهوية للسياحة، باعتبار أن التظاهرة تهدف الى الترويج للمدينة كوجهة سياحية جاذبة تنشط ليلا وتوفر أجواء منعشة لزوارها.وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم التظاهرة عبد الباسط الباهي مراسلة (وات)، تم الانطلاق في إطار السهرات الموسيقية بمجموعة "الحملة" من توزر وهي مجموعة تقدم انشادا صوفيا، الى جانب عروض "البنقة" و"طبال توزر" وذلك بأحد الفضاءات القديمة وسط المدينة التى استقطبت عددا كبيرا من الزوار، وتتواصل العروض التنشيطية الى غاية ليلة العيد، حيث تقدم المبادرة فقرات للأطفال وعدد من الفرق الصوفية والفلكلورية.وتتزامن العروض التنشيطية مع انطلاق مبادرة أصحاب المحلات التجارية بتزيين المدينة بالأنوار والأضواء لإضفاء المسحة الجمالية للمدينة، وقد تم تركيز عدد هام من خطوط الانارة المتوازية.وساهمت المندوبية الجهوية للسياحة بدعم التظاهرة بالتكفل بتكاليف عدد من العروض الموسيقية والفرق المشاركة، وفق المندوب الجهوي ياسر صوف، الذي بين ان التظاهرة تتزامن مع وجود عدد من الوفود السياحية الأجنبية في الجهة وهو ما قد يمثل فرصة سانحة للترويج، واكد استعداد المندوبية للمساهمة في تنشيط المدينة لاستقطاب السياح.هذه المبادرة خلقت حركية كبيرة في ليالي رمضان، وفق ما أكده لمراسلة (وات) عدد من أصحاب محلات الصناعات التقليدية، حيث استقطبت المواطنين والزوار من السياح للتجول في ارجاء المدينة، واكدوا أن الجهة تحتاج الى مثل هذه المبادرات وتقدم صورة طيبة عن أجوائها لا سيما بحضور عدد من السياح الأجانب.