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بنزرت: مهرجان المدينة بماطر يكرم قضية العرب والانسانية تحت شعار ''نحبك فلسطين''

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
وات - انتظمت امس السبت في اطار الدورة الثالثة من مهرجان المدينة بماطر (بنزرت)، سهرة اختارت لها لجنة التنظيم شعار "نحبك فلسطين" بفضاء بلدية ماطر، حيث استقبل عدد هام من الاهالي ضيوفهم من ممثلي الشعب الفلسطيني يتقدمهم المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بتونس بسام قواسمة وبحضور رئيس بلدية ماطر جلال التهامي.

وتم بالمناسبة تنظيم معرض مصور يروي ثنايا التاريخ الاصيل لفلسطين، قضية كل العرب، بالتوازي مع عرض فلمين قصيرين تجول من خلالهما الحاضرون بين مدن وقرى دولة فلسطين، وشفع العرض بمداخلات ركزت على حقوق الفلسطينين وتاريخ الشعب الفلسطيني العريق، تخللتها قصائد شاعر القضية محمود درويش ولاسيما منها رائعته الخالدة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".


ووقع اثر ذلك تنظيم حفل تكريم رمزي للشعب والقضية الفلسطينية باعتبارها قضية الشعب التونسي وكل الشعوب الحرة، وذلك في شخص بسام القواسمة المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بتونس الذي اعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال والتنظيم من قبل ادارة المهرجان.

  
  
     
  
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