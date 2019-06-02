المحمدية- بنعروس: القبض على أحد مروّجي المخدرات

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - تمكنت يوم 1 جوان 2019 دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بحي السلام معتمدية المحمدية ولاية بنعروس من القبض على أحد مروجي المخدرات بالجهة الذي بتفتيشه حجزت لديه 18 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة" وحوالي 2.5 غراما من مخدر الكوكايين وعدد 04 آلات حادة "موسى".
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية و بعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمروج واتخاذ ما يتعين في شأنه.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية و بعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمروج واتخاذ ما يتعين في شأنه.
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