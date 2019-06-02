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مركز النهوض بالصادرات: توجيه بعثة من التعليم العالمي الخاص إلى كنشاسة

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
وات - ينظم مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية "تونس أفريكا بيزينس كاونسل" وسفارة تونس بكنشاسا، المشاركة التونسية بالصالون الخاص بالتعليم العالي والتكوين المزمع عقده بعاصمة جمهورية الكنغو الديمقراطية من 18 الى 20 جويلية 2019.
وتوجّه المهمّة الاقتصادية التونسية بكنشاسا إلى القطاع التعليم العالي الخاص والتكوين المهني.

ويشمل برنامجها المشاركة في الصالون وتنظيم لقاءات مباشرة مع الطلبة والتلاميذ وأوليائهم وبرنامج للتشبيك مع أهم الفاعلين الاقتصاديين في الكنغو في هذا المجال.


  
  
     
  
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