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موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر من الرئاسة التونسية: مبادرة سياسية للسبسي بعد عيد الفطر وهذه ملامحها

Dimanche 02 Juin 2019

Dimanche 02 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقال نشره تحت عنوان الرئاسة التونسية تخوض سباقًا مع الزمن لإنجاح مبادرة السبسي وترميم ”النداء “ قال موقع إرم نيوز الإماراتي وبأنه حسب مصدر في الرئاسة التونسية طلب عدم نشر هويته فإن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بدأ سلسلة إتصالات مكثفة مع بعض الأحزاب السياسية لا سيما مع ما وصفها ب "شقوق " حركة نداء تونس للتشاور حول مبادرة سياسية يستعد الرئيس التونسي لإعلانها .

و أضاف المقال و بأنه حسب نفس المصدر فإن السبسي سيعلن عن هذه المبادرة مباشرة بعد عيد الفطر و ستكون عبارة عن "خطة إنقاذ " لحركة نداء تونس تتضمن مرحلتين ،تبدأ المرحلة الأولى بترميم الحركة و إنهاء التصدعات و الإنقسامات داخلها و تليها مرحلة ثانية تتمثل في تجميع الأحزاب الوسطية و عقد تحالف سياسي واسع بينها و بين حركة "نداء تونس " في إطار ما يسمى بالنداء التاريخي .
كما أكد المصدر أن حركة "تحيا تونس " التي يتزعمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ستكون ضمن هذه المبادرة .


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183328

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Dimanche 02 Juin 2019 à 00h 39m |           
وهل ما زال هناك من يثق في مثل هذه المبادرات؟



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