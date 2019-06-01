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باجة :لقاء تشاورى لاستعراض ملامح الدورة 39 لمهرجان باجة الدولي

Samedi 01 Juin 2019

Samedi 01 Juin 2019
وات - خصّص لقاء تشاوري نظّمته هيئة مهرجان باجة الدولي وبلدية باجة بحضور عدد من مثقفي الجهة لاستعراض ملامح الدورة 39 للمهرجان وتلقّي اقتراحات عدد من مثقفي الجهة ولتقييم الدورة 38 (سنة 2018).

وينتظر ان تنعقد الدورة 39 للمهرجان حسب ما أعلن عنه مديره منذر البجاوري من 20 جويلية الى 7 اوت 2019 وتطمح حسب برنامج أوّلي تم تقديمه إلى تخصيص ثلث عروضها الى عروض دولية وقد تمّت برمجة عروض لكل من الفنانين التونسيتين يسرى محنوش وأمينة فاخت وعرض الزيارة وعرض حمزة نمرة وحسين الديك ووائل جسار ورونى فتوش إضافة الى عدد من العروض المسرحية والجهوية وذلك بميزانية تقارب 500 الف دينار.


من جهة أخرى أظهر تقييم للدورة 38 للمهرجان أن 76 الف مواطن قد واكب فعالياته التي تضمّنت 5 عروض دولية و8 عروض وطنية فى حين بلغت ميزانيته قرابة 225 الف دينار.
يشار إلى أن اللقاء التشاورى تضمّن تقديم وصلة طربية وفقرة شعرية للشاعر الطيب الهمامي.

  
  
     
  
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