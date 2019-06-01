Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - 9aletly Bokra  

توقيع اتفاقية تعاون و شراكة بين جمعية تونس للسلامة المرورية و وزارة شؤون الشباب و الرياضة ‎

Samedi 01 Juin 2019

Samedi 01 Juin 2019
باب نات - باشراف الدكتور سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب و الرياضة و بحضور بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية و في اطار تعزيز علاقات الشراكة و التعاون تم اليوم السبت 1 جوان 2019 توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة شؤون الشباب و الرياضة و جمعية مركز تونس للسلامة المرورية.




و تهدف هذه الاتفاقيةا لى رسم أهداف مشتركة اعتمادا على تضمنه برنامج عقد العمل من أجل السلامة على الطريق الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية و ذلك عن طريق العمل على تأطير الطاقة الايجابية للشّباب بتوظيفها لخدمة المجتمع وإعلاء قيمة التطوع والعمل على تكريسها وتفعيلها عبر برامج ملموسة و ترتكز محاور هذه الاتفاقية على إدراج أنشطة السلامة المرورية المزمع القيام بها مع الجمعية ضمن البرمجة السنوية للمؤسسات الشبابية و تنظيم دورات تكوينية وتنشيطية لفائدة الشباب لترسيخ ثقافة السّلامة المرورية و للحد من حوادث المرور وخسائرها البشرية والمادية من خلال إطلاق ميثاق شباب تونس للسّلامة على الطرقات. و بعث برنامج وطني خاص بالإبداعات الشبابية في محور السلامة المرورية في نسخته الوطنية والعربية و العمل على إطلاق برنامج المرافقة القانونية والاجتماعية لمصابي حوادث المرور من فئة الشباب.


  
  
     
  
cadre-081af172864182fe6d5673bbfa9c7287-2019-06-01 15:36:14






0 de 0 commentaires pour l'article 183303



En continu

السبت 01 جوان 2019 | 27 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:35 16:08 12:24 05:01 03:09
23°
 23° % 49 :الرطــوبة
تونــس 17°
7.2 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1727°-1930°-2134°-2333°-23
  • Avoirs en devises
    13141,3

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33191 DT        1$ =2,98895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   123,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559404538|183303 320|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires