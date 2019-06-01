توقيع اتفاقية تعاون و شراكة بين جمعية تونس للسلامة المرورية و وزارة شؤون الشباب و الرياضة ‎

Samedi 01 Juin 2019



باب نات

- باشراف الدكتور سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب و الرياضة و بحضور بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية و في اطار تعزيز علاقات الشراكة و التعاون تم اليوم السبت 1 جوان 2019 توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة شؤون الشباب و الرياضة و جمعية مركز تونس للسلامة المرورية.و تهدف هذه الاتفاقيةا لى رسم أهداف مشتركة اعتمادا على تضمنه برنامج عقد العمل من أجل السلامة على الطريق الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية و ذلك عن طريق العمل على تأطير الطاقة الايجابية للشّباب بتوظيفها لخدمة المجتمع وإعلاء قيمة التطوع والعمل على تكريسها وتفعيلها عبر برامج ملموسة و ترتكز محاور هذه الاتفاقية على إدراج أنشطة السلامة المرورية المزمع القيام بها مع الجمعية ضمن البرمجة السنوية للمؤسسات الشبابية و تنظيم دورات تكوينية وتنشيطية لفائدة الشباب لترسيخ ثقافة السّلامة المرورية و للحد من حوادث المرور وخسائرها البشرية والمادية من خلال إطلاق ميثاق شباب تونس للسّلامة على الطرقات. و بعث برنامج وطني خاص بالإبداعات الشبابية في محور السلامة المرورية في نسخته الوطنية والعربية و العمل على إطلاق برنامج المرافقة القانونية والاجتماعية لمصابي حوادث المرور من فئة الشباب.