توقيع اتفاقية تعاون و شراكة بين جمعية تونس للسلامة المرورية و وزارة شؤون الشباب و الرياضة ‎

Samedi 01 Juin 2019
باب نات - باشراف الدكتور سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب و الرياضة و بحضور بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية و في اطار تعزيز علاقات الشراكة و التعاون تم اليوم السبت 1 جوان 2019 توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة شؤون الشباب و الرياضة و جمعية مركز تونس للسلامة المرورية.
و تهدف هذه الاتفاقيةا لى رسم أهداف مشتركة اعتمادا على تضمنه برنامج عقد العمل من أجل السلامة على الطريق الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية و ذلك عن طريق العمل على تأطير الطاقة الايجابية للشّباب بتوظيفها لخدمة المجتمع وإعلاء قيمة التطوع والعمل على تكريسها وتفعيلها عبر برامج ملموسة و ترتكز محاور هذه الاتفاقية على إدراج أنشطة السلامة المرورية المزمع القيام بها مع الجمعية ضمن البرمجة السنوية للمؤسسات الشبابية و تنظيم دورات تكوينية وتنشيطية لفائدة الشباب لترسيخ ثقافة السّلامة المرورية و للحد من حوادث المرور وخسائرها البشرية والمادية من خلال إطلاق ميثاق شباب تونس للسّلامة على الطرقات. و بعث برنامج وطني خاص بالإبداعات الشبابية في محور السلامة المرورية في نسخته الوطنية والعربية و العمل على إطلاق برنامج المرافقة القانونية والاجتماعية لمصابي حوادث المرور من فئة الشباب.
و تهدف هذه الاتفاقيةا لى رسم أهداف مشتركة اعتمادا على تضمنه برنامج عقد العمل من أجل السلامة على الطريق الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية و ذلك عن طريق العمل على تأطير الطاقة الايجابية للشّباب بتوظيفها لخدمة المجتمع وإعلاء قيمة التطوع والعمل على تكريسها وتفعيلها عبر برامج ملموسة و ترتكز محاور هذه الاتفاقية على إدراج أنشطة السلامة المرورية المزمع القيام بها مع الجمعية ضمن البرمجة السنوية للمؤسسات الشبابية و تنظيم دورات تكوينية وتنشيطية لفائدة الشباب لترسيخ ثقافة السّلامة المرورية و للحد من حوادث المرور وخسائرها البشرية والمادية من خلال إطلاق ميثاق شباب تونس للسّلامة على الطرقات. و بعث برنامج وطني خاص بالإبداعات الشبابية في محور السلامة المرورية في نسخته الوطنية والعربية و العمل على إطلاق برنامج المرافقة القانونية والاجتماعية لمصابي حوادث المرور من فئة الشباب.
En continu
- Hier 14:41 نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دقيقة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:35
|16:08
|12:24
|05:01
|03:09
|
23°
|23°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-17
|27°-19
|30°-21
|34°-23
|33°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 74 243) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 060) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 67 211) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 682) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 844) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 292) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 226) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 883) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 378) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 011) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 607) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 981) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 131) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 130) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 659) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 620) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 32 201) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 200) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 192) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 128) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
Par:essoltan (France )
Sur: النساء الديمقراطيات تعبّر عن صدمتها لبعث مدرسة دينية يهودية بجربة مخصصة للبنات وتدعو السلطات للتدخل