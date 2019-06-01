نشر أمر حكومي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب (الرائد الرسمي)

Samedi 01 Juin 2019



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- صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد44) الأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019 والمتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 والخاص بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.ونصّ هذا الأمر الحكومي في فصله الأوّل على إلغاء التعريف المتعلق بـــ"القائمة الوطنية" من الفصل 2 وأحكام الفقرة "ث" من الفصل 7 من الأمر الحكومي المؤرخ في 17 ماي 2019 وتعويضها لتصبح القائمة الوطنية هي القائمة المعدّة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.أمّا الفقرة "ث" من الفصل السابع فقد تمّ تنقيحه كالآتي :"البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا الفصل، من جانب واحد ومن دون إنذار مسبق للشخص أو الكيان المعني.ويجوز اقتراح الإدراج على القائمة الأممية والقائمة الوطنية في حال عدم وجود تتبع جزائي أو محاكمة، أو إدانة.ونصّ الفصل الثاني من هذا الأمر على إضافة عبارة "ومن دون إنذار مسبق" بعد عبارة "على المعنيين بالتنفيذ" الواردة بالفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.أمّا الفصل 3 فقد اكّد على أنّ الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي.