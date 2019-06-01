توقيع إتفاقيات شراكة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وعدد من الجمعيات

Samedi 01 Juin 2019
باب نات - أشرفت وزيرة شؤون الشباب والرياضة اليوم السبت 01 جوان 2019 على حفل توقيع إتفاقيات شراكة بين وزارة شؤون الشباب و الرياضة والجمعيات التالية:
المنظّمة الوطنية لشباب تونس
جمعية تونس للسلامة المرورية
جمعيّة مبدعون
الجمعيّة التونسية لمساندة المبادرات في الجهات
الجمعية التونسية مخترعون بلا حدود في العلوم والتنمية المستديمة
المنظمة التونسية للتنمية OTD
الجمعيّة الأورو متوسطية للتبادل الشبابي والعمل التطوعي والتظاهرات
المنظمة الدوليّة للقيادات الشّبابيّة
و تندرج هذه الإتفاقيات في إطار دعم التعاون مع هياكل المجتمع المدني و المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية لقطاع الشباب 2018/2020.
المنظّمة الوطنية لشباب تونس
جمعية تونس للسلامة المرورية
جمعيّة مبدعون
الجمعيّة التونسية لمساندة المبادرات في الجهات
الجمعية التونسية مخترعون بلا حدود في العلوم والتنمية المستديمة
المنظمة التونسية للتنمية OTD
الجمعيّة الأورو متوسطية للتبادل الشبابي والعمل التطوعي والتظاهرات
المنظمة الدوليّة للقيادات الشّبابيّة
و تندرج هذه الإتفاقيات في إطار دعم التعاون مع هياكل المجتمع المدني و المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية لقطاع الشباب 2018/2020.
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Par:karimyousef (France )
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