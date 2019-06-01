توقيع إتفاقيات شراكة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وعدد من الجمعيات

Samedi 01 Juin 2019



باب نات

- أشرفت وزيرة شؤون الشباب والرياضة اليوم السبت 01 جوان 2019 على حفل توقيع إتفاقيات شراكة بين وزارة شؤون الشباب و الرياضة والجمعيات التالية:المنظّمة الوطنية لشباب تونسجمعية تونس للسلامة المروريةجمعيّة مبدعونالجمعيّة التونسية لمساندة المبادرات في الجهاتالجمعية التونسية مخترعون بلا حدود في العلوم والتنمية المستديمةالمنظمة التونسية للتنمية OTDالجمعيّة الأورو متوسطية للتبادل الشبابي والعمل التطوعي والتظاهراتالمنظمة الدوليّة للقيادات الشّبابيّةو تندرج هذه الإتفاقيات في إطار دعم التعاون مع هياكل المجتمع المدني و المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية لقطاع الشباب 2018/2020.