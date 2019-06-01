قبلي: 2145 تلميذا وتلميذة بمختلف المؤسسات التعليمية سيجتازون مناظرة الباكالوريا

Samedi 01 Juin 2019
وات - سيجتاز 2145 تلميذا وتلميذة بمختلف المؤسسات التعليمية في ولاية قبلي مناظرة الباكالوريا لهذه السنة حسب ما أكّده المندوب الجهوي للتربية كمال بالزاوية خلال الندوة الصحفية التي انتظمت صباح اليوم بمقر المندوبية لتقديم اهم البيانات حول الامتحانات الوطنية واستعدادات الادارة لانجاح هذه المحطة الهامة في السنة الدراسية.
وأوضح المصدر ذاته ان التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكالوريا يتوزعون على التعليم العمومي بـ 1700 مترشح والتعليم الخاص بـ 315 مترشّحا في حين سيجتاز هذه المناظرة 130 تلميذا وتلميذة بصفة فردية منهم حالة خاصة تتعلّق بأحد نزلاء السجن المدني في بازمة الذي يتقدم لاجتياز الباكالويا في شعبة علوم الاعلامية وقد انهى اليوم الأشغال التطبيقية المتعلقة بهذه المناظرة.
وأضاف بالزاوية أنّه تمّ تخصيص 14 مركز اختبار لامتحانات الباكالوريا موزّعة على مختلف معتمديات الجهة ومركزي إصلاح واحد خاص بامتحانات الباكالوريا والاخر لإصلاح امتحانات مناظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية التي سيتقدم لإجرائها 1161 تلميذا وتلميذة بستة مراكز اختبار هذا الى جانب تقدم 481 تلميذا وتلميذة لاجتياز امتحاني ختم التعليم الاساسي العام والتقني بخمسة مراكز اختبار.
وأشار ذات المصدر الى ان الاستعدادات لمختلف هذه الامتحانات انطلقت منذ مدة وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية والامنية ووحدات الجيش الوطني اضافة الى وكالتي النقل بالحافلات بكل من قبلي ودوز لتأمين وصول التلاميذ باكرا لمراكز الامتحانات التي تم هذه السنة تدقيق مهام مساعدي رؤسائها عبر تكليف مساعد خاص بتخزين الاختبارات ومساعد مسؤول عن الكتابة ومساعد مسؤول عن المواضيع التي لم يتم التصرف فيها.
وأوضح المصدر ذاته ان التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكالوريا يتوزعون على التعليم العمومي بـ 1700 مترشح والتعليم الخاص بـ 315 مترشّحا في حين سيجتاز هذه المناظرة 130 تلميذا وتلميذة بصفة فردية منهم حالة خاصة تتعلّق بأحد نزلاء السجن المدني في بازمة الذي يتقدم لاجتياز الباكالويا في شعبة علوم الاعلامية وقد انهى اليوم الأشغال التطبيقية المتعلقة بهذه المناظرة.
وأضاف بالزاوية أنّه تمّ تخصيص 14 مركز اختبار لامتحانات الباكالوريا موزّعة على مختلف معتمديات الجهة ومركزي إصلاح واحد خاص بامتحانات الباكالوريا والاخر لإصلاح امتحانات مناظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية التي سيتقدم لإجرائها 1161 تلميذا وتلميذة بستة مراكز اختبار هذا الى جانب تقدم 481 تلميذا وتلميذة لاجتياز امتحاني ختم التعليم الاساسي العام والتقني بخمسة مراكز اختبار.
وأشار ذات المصدر الى ان الاستعدادات لمختلف هذه الامتحانات انطلقت منذ مدة وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية والامنية ووحدات الجيش الوطني اضافة الى وكالتي النقل بالحافلات بكل من قبلي ودوز لتأمين وصول التلاميذ باكرا لمراكز الامتحانات التي تم هذه السنة تدقيق مهام مساعدي رؤسائها عبر تكليف مساعد خاص بتخزين الاختبارات ومساعد مسؤول عن الكتابة ومساعد مسؤول عن المواضيع التي لم يتم التصرف فيها.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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