تأمين فعاليات مؤتمر اللإتحاد الدولي للصحفيين محور لقاء وزير الداخليّة بناجي البغوري

Samedi 01 Juin 2019



باب نات

- استقبل اليوم السبت 1 جوان 2019 وزير الداخلية "هشام الفراتي" بمقر الوزارة، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "ناجي البغوري".وتمحور اللقاء حول الاستعداد لتأمين فعاليات المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين الذي تحتضنه بلادنا من 11 الى 14 جوان 2019.