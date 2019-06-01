جمعية العمل ضد الإقصاء والتّهميش تطلق مشروعا تنمويا جديدا بجومين ببنزرت

Samedi 01 Juin 2019



وات

- أطلقت جمعية ''العمل ضد الإقصاء والتّهميش'' بالتعاون مع مؤسّسة فريدريش ناومان من أجل الحرية و"بنك آ بي سي"، مشروعا تنمويا محلّيا جديدا بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت "من أجل تمكين اقتصادي أفضل لنساء جومين".ويهدف المشروع الرافع لشعار "راس مالك في دارك''، إلى تكوين ومرافقة أكثر من 50 إمرأة ريفيّة بمنطقة جومين تعمل في عدّة اختصاصات فلاحيّة وحرفيّة، قصد تطوير قدراتهنّ في الإنتاج والتّحويل والتّرويج وتنمية مداخيلهنّ وتحقيق استقلالهن الإقتصادي في إطار وحدات إنتاجيّة أو مجامع تنمية أو مؤسّسات صغرى، وفق بلاغ صادر السبت عن الجمعية.وتم في اطار المشروع تنظيم يوم إعلامي وتحسيسي لفائدة أكثر من 100 امرأة منتجة وذلك للتّعريف ببرنامج الدعم والإحاطة وإنتقاء المستفيدات الّراغبات في إضفاء الطّابع المهني المنظّم لأنشطتهن في الإنتاج والتحويل والتّسويق.وستتواصل الأنشطة طيلة سنة 2019 عبر المرافقة والتدريب الفني في مجال التحسين الكمي والكيفي للمنتوجات واحترام معايير الجودة والتعليب والتسويق والتّنظّم الهيكلي والقانوني إلى جانب المشاركة في المعارض والتّظاهرات التّرويجيّة.وأفادت رئيسة جمعية ''العمل ضدّ الإقصاء والتهميش''، زهرة بن نصر، ان الجمعية تسعى الى تكوين شبكة من صاحبات المشاريع بمنطقة جومين ودعم سلاسل القيمة المحلية.وأضافت أن الجمعية تقوم حاليا بحملات تحسيسية تحت شعار ''راس مالك في دارك'' من أجل اختيار المستفيدات من البرنامج وتوفيرالدّعم والمرافقة والتّكوين للنّساء الرّيفيّات والحرفيّات مع إبراز المخزون التّراثي لمنتجاتهنّ وذلك في اطار اهداف الجمعية لدعم الفرص الإجتماعيّة للمرأة والفئات الضّعيفة قصد المشاركة في التّنمية الإقتصاديّة والإندماج الأفضل في المجتمع، وفق ذات البيان.