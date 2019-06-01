اريانة: حجز 82 كلغ من المنتجات الغذائية الفاسدة

Samedi 01 Juin 2019



وات

- تمكن فريق البياطرة التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باريانة بالاشتراك مع فرق المراقبة الاقتصادية والصحة والشرطة البيئية والتجارة امس الجمعة من حجز 82 كلغ من المنتجات الغذائية الفاسدة باحد الفضاءات التجارية الكبرى وسط المدينة، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للفلاحة محمد بوفروة مراسلة (وات) بالجهة.وذكر بوفروة ان "الكميات الغذائية المحجوزة تتمثل في منتجات الصيد البحري المجمدة والاجبان المختلفة والدواجن ومشتقاته"، واشار الى "رصد العديد من الاخلالات على مستوى عرض المنتجات الغذائية للعموم والخزن والتكييف بالفضاء التجاري فضلا عن تسجيل مخالفات ترويج منتجات غذائية منتهية الصلاحية وخزن منتجات اخرى مجهولة المصدر وعرض منتجات غير حاملة للتاشيرة ولا لتاريخ الصلوحية وبيع مشتقات الدواجن جاهزة للطبخ (همبورقر) لا تستجيب لادنى قواعد الصحة والسلامة".واضاف انه "تمت معاينة اخلالات مرتبطة بالقواعد العامة للصحة بمواقع العمل وفضاءات تخزين وتكييف المنتجات الغذائية"، واكد "تحرير محاضر عدلية في الغرض مفادها اساسا مسك وخزن وترويج منتجات غذائية غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل ولا تستجيب لادنى الشروط الصحية، حيث من المنتظر اتلاف الكميات المحجوزة بعد استصدار امر من قبل قاضي الناحية في الغرض".