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يوسف الشاهد يواكب انطلاق استغلال 100 حافلة جديدة ستمكن من تامين تنقل أكثر من 190 ألف مواطن اضافي

Samedi 01 Juin 2019

Samedi 01 Juin 2019
باب نات - واكب رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح السبت بمستودع البكري انطلاق استغلال 100 حافلة عادية جديدة وخلال ثلاثة اسابيع 65 مزدوجة لنقل 190 الف مسافر اضافي يوميا في تونس الكبرى.

وفي تصريح صحفي أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان دخول هذه الحافلات حيز الاستغلال سيمكن من تقليص فترة الانتظار بالنسبة للمواطن وسيمكن من تامين تنقل أكثر من 190 ألف مواطن اضافي في ظروف حسنة مع ضمان سلامة المسافرين والاعوان باعتبار ان الحافلات الجديدة مجهزة بآلتي كاميرا وتسجيل.


وأضاف يوسف الشاهد بانه تم اعادة فتح خطوط قديمة من والى عدة أحياء مثل الزهروني ومدينة عمر المختار والحرايرية ودوار هيشر وطبربة مشددا على أن هذه الحافلات هي خطوة أولى في انتظار دخول حوالي ألف حافلة اخرى سيتم توزيعها لاحقا على الجهات، وهذا من شأنه ان يخفف عبأ التنقل على المواطن في هذه الفترة قبل الاعياد والعطلة الصيفية.



وبدخول المائة حافلة حيز الاستعمال اليوم يتعزز الاسطول لتشغيل خطوط الاحياء الشعبية التي تم حذفها منذ سنوات (البساتين/ المنيهلة / حي مسعودة / النخيلات / جعفر / برج الطويل / الانطلاقة / الحرايرية / الحبيب ثامر).

  
  
     
  
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