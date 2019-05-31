استقالة مستشار رئيس الجمهورية سيف الدين الشعلالي

Vendredi 31 Mai 2019



باب نات

"صحة شريبتكم ...

أغادر اليوم رسميا مؤسسة رئاسة الجمهورية ، تجربة رائعة تعلمت منها الكثير .

لقد نالني شرف العمل مع الاستاذ الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية أشكره شكر خاص .

كما أتوجه بالشكر لجميع من عملت معهم في هذه المؤسسة السيادية .

بعض الصور للذكرى من مساهمتنا المتواضعة في إنجاح احداث وطنية كالقمة العربية بتونس وتمثيل تونس في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ .

عاشت تونس ولله ولي التوفيق"