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استقالة مستشار رئيس الجمهورية سيف الدين الشعلالي

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - أعلن مستشار رئيس الجمهورية سيف الدين الشعلالي استقالته من منصبه في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك .

وشغل سيف الدين الشعلالي مستشارا مكلف بالاتصال الرقمي و العلاقات العامة.
هذا وقد شغل الشعلالي منصب مستشار وزير السياحة لمدة 4 سنوات بالاضافة لعديد المسؤوليات بتونس و خارج تونس في القطاع الخاص .

وتجدر الاشارة ان سيف الشعلالي يعتبر اصغر مستشار برئاسة الجمهورية

وكتب الشعلالي:

"صحة شريبتكم ...
أغادر اليوم رسميا مؤسسة رئاسة الجمهورية ، تجربة رائعة تعلمت منها الكثير .
لقد نالني شرف العمل مع الاستاذ الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية أشكره شكر خاص .
كما أتوجه بالشكر لجميع من عملت معهم في هذه المؤسسة السيادية .
بعض الصور للذكرى من مساهمتنا المتواضعة في إنجاح احداث وطنية كالقمة العربية بتونس وتمثيل تونس في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ .
عاشت تونس ولله ولي التوفيق"


  
  
     
  
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