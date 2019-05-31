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وزير الداخلية يُشرف على مأدبة إفطار بحضور عائلات شهداء الأمن الوطني

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - في إطار حرص وزارة الداخلية على الإحاطة بعائلات إطاراتها وأعوانها لا سيما المتوفّين منهم، اعترافا بما بذلوه من تضحيات طيلة مسيرتهم المهنية , أشرف مساء يوم الجمعة 31 ماي 2019 وزير الداخلية "هشام الفراتي" بحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارة على مأدبة إفطار بالمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني بصلامبو جمعته بأرامل وأبناء منتسبي الإدارة العامة للأمن الوطني القاطنين بتونس الكبرى (شهداء العمليات الإرهابية وشهداء الواجب).

وكانت مناسبة ترحّم خلالها السيد وزير الداخلية على أرواحهم مُتمنّيا لأبنائهم النجاح والتوفيق في الدراسة ومُجدّدا حرص الوزارة على مواصلة دعم الإحاطة الاجتماعية الموجهة إلى أبناء المؤسسة الأمنية.


  
  
     
  
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