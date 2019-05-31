هل ستقوم مؤسسته برفع قضية ضد أطراف تونسية فبركت إستطلاع رأي يحمل علامتها التجارية : مدير visactu يجيب

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في إجابته عن سؤال وكالة فرنسا للأنباء afp عمّا إذا كانت مؤسسته سترفع قضية ضد أطراف تونسية قامت بإنتحال صفتها و علامتها التجارية لتسويق إستطلاع رأي للإنتخابات التشريعية و الرئاسية قال يوان روبيك مدير مؤسسة visactu المختصة في الرسوم البيانية لوسائل الإعلام بأن هذه التجاوزات تحدث بإنتظام في الدول الإفريقية و بالتالي فإن شركته لن تقوم برفع قضية في الغرض رغم أن هذا الظاهرة المقلقة في إمتداد مطرّد .
يذكر أن مؤسسة visactu الفرنسية كانت نشرت صباح اليوم على صفحتها الرسمية الفايسبوك بلاغا نفت فيه نشرها لإستطلاع رأي يخص الإنتخابات التشريعية و الرئاسية التونسية
و اعتبرت المؤسسة أن صفحة فايسبوك تعمدت إستعمال علامتها التجارية و إسمها .
و أردفت الشركة الفرنسية بأنها قد قامت بالتبليغ لدى إدارة الفايسبوك عن هذه الصفحة داعية المرشحين للإنتخابات في تونس ووسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات اليقظة و التعامل فقط مع المعلومات التي تنشرها الصفحة الرسمية للمؤسسة.
يذكر أن مؤسسة visactu الفرنسية كانت نشرت صباح اليوم على صفحتها الرسمية الفايسبوك بلاغا نفت فيه نشرها لإستطلاع رأي يخص الإنتخابات التشريعية و الرئاسية التونسية
و اعتبرت المؤسسة أن صفحة فايسبوك تعمدت إستعمال علامتها التجارية و إسمها .
و أردفت الشركة الفرنسية بأنها قد قامت بالتبليغ لدى إدارة الفايسبوك عن هذه الصفحة داعية المرشحين للإنتخابات في تونس ووسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات اليقظة و التعامل فقط مع المعلومات التي تنشرها الصفحة الرسمية للمؤسسة.
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Par:Sly ( )
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