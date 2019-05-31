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هل ستقوم مؤسسته برفع قضية ضد أطراف تونسية فبركت إستطلاع رأي يحمل علامتها التجارية : مدير visactu يجيب

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في إجابته عن سؤال وكالة فرنسا للأنباء afp عمّا إذا كانت مؤسسته سترفع قضية ضد أطراف تونسية قامت بإنتحال صفتها و علامتها التجارية لتسويق إستطلاع رأي للإنتخابات التشريعية و الرئاسية قال يوان روبيك مدير مؤسسة visactu المختصة في الرسوم البيانية لوسائل الإعلام بأن هذه التجاوزات تحدث بإنتظام في الدول الإفريقية و بالتالي فإن شركته لن تقوم برفع قضية في الغرض رغم أن هذا الظاهرة المقلقة في إمتداد مطرّد .

يذكر أن مؤسسة visactu الفرنسية كانت نشرت صباح اليوم على صفحتها الرسمية الفايسبوك بلاغا نفت فيه نشرها لإستطلاع رأي يخص الإنتخابات التشريعية و الرئاسية التونسية
و اعتبرت المؤسسة أن صفحة فايسبوك تعمدت إستعمال علامتها التجارية و إسمها .


و أردفت الشركة الفرنسية بأنها قد قامت بالتبليغ لدى إدارة الفايسبوك عن هذه الصفحة داعية المرشحين للإنتخابات في تونس ووسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات اليقظة و التعامل فقط مع المعلومات التي تنشرها الصفحة الرسمية للمؤسسة.

  
  
     
  
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