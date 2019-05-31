Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Hayati Inta  

البنك المركزي: موجودات العملة الصعبة تراجعت الى 74 يوم توريد مع موفي افريل 2019 بفعل الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
وات - أكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ، أن انخفاض الموجودات من العملة الصعبة ، مع موفي شهر أفريل 2019 الى 74 يوم توريد يعود اساسا إلى الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي في ظل تأخر بعض السحوبات على التمويلات الخارجية المبرمجة.

وشهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس تراجعا إلى مستوى 13.050 مليون دينار أو74 يوم توريد في موفى أفريل 2019 مقابل 13.974 مليون دينار أو 84 يوم في موفى سنة 2018 ، وفق بيانات استعرضها المجلس خلال اجتماعه الجمعة.


وشدد البنك المركزي التونسي على " أنه يراقب عن كثب وضعية البنوك إزاء مؤشرات التصرف الحذر في مجال السيولة وذلك بغاية الحفاظ على استقرار القطاع ككلّ وذلك خلال استعراض مجلس ادارته اخر تطورات نشاط القطاع المصرفي وتوازناته المالية.


  
  
     
  
cadre-48f87dcae90f6900973db86bef54c848-2019-05-31 17:36:46






0 de 0 commentaires pour l'article 183265



En continu

| 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21°
 21° % 64 :الرطــوبة
تونــس 16°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1624°-1727°-1931°-2234°-23
  • Avoirs en devises
    13141,3

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33191 DT        1$ =2,98895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   123,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559322655|183265 531|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires