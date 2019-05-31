البنك المركزي: موجودات العملة الصعبة تراجعت الى 74 يوم توريد مع موفي افريل 2019 بفعل الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي

Vendredi 31 Mai 2019
وات - أكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ، أن انخفاض الموجودات من العملة الصعبة ، مع موفي شهر أفريل 2019 الى 74 يوم توريد يعود اساسا إلى الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي في ظل تأخر بعض السحوبات على التمويلات الخارجية المبرمجة.
وشهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس تراجعا إلى مستوى 13.050 مليون دينار أو74 يوم توريد في موفى أفريل 2019 مقابل 13.974 مليون دينار أو 84 يوم في موفى سنة 2018 ، وفق بيانات استعرضها المجلس خلال اجتماعه الجمعة.
وشدد البنك المركزي التونسي على " أنه يراقب عن كثب وضعية البنوك إزاء مؤشرات التصرف الحذر في مجال السيولة وذلك بغاية الحفاظ على استقرار القطاع ككلّ وذلك خلال استعراض مجلس ادارته اخر تطورات نشاط القطاع المصرفي وتوازناته المالية.
وشهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس تراجعا إلى مستوى 13.050 مليون دينار أو74 يوم توريد في موفى أفريل 2019 مقابل 13.974 مليون دينار أو 84 يوم في موفى سنة 2018 ، وفق بيانات استعرضها المجلس خلال اجتماعه الجمعة.
وشدد البنك المركزي التونسي على " أنه يراقب عن كثب وضعية البنوك إزاء مؤشرات التصرف الحذر في مجال السيولة وذلك بغاية الحفاظ على استقرار القطاع ككلّ وذلك خلال استعراض مجلس ادارته اخر تطورات نشاط القطاع المصرفي وتوازناته المالية.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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