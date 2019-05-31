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محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بتوزر تدخل حيز الاستغلال رسميا صيف 2019

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
وات - تدخل المحطة الكهربائية المستخدمة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمدينة توزر، بقدرة 10 ميغاواط، رسميا حيز الإستغلال خلال صائفة 2019، وفق ما أعلن عنه ، أمس الخميس، المختصون في قطاع الطاقة المشاركون في الحوار الوطني حول قطاع الطاقة والمناجم.

وسيتيح هذا المشروع، المنجز لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، انتاج 17 جيغاواط/سنة من الكهرباء وكذلك تفادي استهلاك 4 اطنان مكافئ نفط من الغاز سنويا وسيحد من انبعاث 4ر8 كيلوطن من ثاني أكسيد الكربون سنويا كما انه سيوفر سيوفر نحو 20 موطن شغل قار وأكثر من 100 شغل عرضي خلال مرحلة البناء .


وتم تمويل هذا المشروع، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بواسطة قرض بنكي ممنوح من قبل البنك الألماني للتنمية وذلك في إطار التعاون التونسي الألماني بنسبة فائدة منخفضة تناهز 2 بالمائة ليسدد على امتداد 12 سنة من بينها 5 سنوات امهال.

ويذكر أن تونس تزخر بامكانات كبيرة من الطاقة الشمسية تقدر بحوالي 1800 كيلوواط في الساعة/ متر مربع في السنة في الشمال ونحو 2600 كيلوواط في الساعة في السنة في الجنوب.
ويصل عدد ساعات سطوع الشمس إلى 3400 ساعة في السنة.
ومن المنتظر أن تساعد هذه المحطة تونس على مواجهة الحاجة الوطنية للطاقة وبالتالي احراز تقدم بمعدل 5 بالمائة سنويا لتلبية الطلب على الطاقة.


  
  
     
  
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