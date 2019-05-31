زغوان: الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية يعطي إشارة انطلاق برنامج ''احميني''

Vendredi 31 Mai 2019



وات

- أعطى الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية، رضا السعيدي، اليوم الجمعة ، إشارة انطلاق برنامج "احميني" لفائدة النساء العاملات في الوسط الريفي، وذلك بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة العمايم من معتمدية الفحص التي تشغل عددا كبيرا من العاملات في القطاع الفلاحي بصفة غير منتظمة وموسمية أحيانا.وفي تصريح إعلامي، بالمناسبة، أفاد الوزير أن هذا البرنامج الذي يستهدف 500 ألف امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بالبلاد، سيوفر لهن فرصة الانخراط بمنظومة التغطية الاجتماعية والانتفاع بمزاياها عبر تسهيل عملية التسجيل وهو ما سيتيح ضمان حقوقهن وتطوير نمط عيشهن وحفظ كرامتهن .وأشرف الوزير قبل ذلك على جلسة مصغرة بمقر الولاية استعرض خلالها مع والي الجهة، صالح المطيراوي، وعدد من الاطارات الجهوية ، 5 مشاريع كبرى مبرمجة ومدرجة ضمن المخطط الخماسي بحجم استثمارات جملية مقدرة بحوالي 300 مليون دينار.وتتعلق هذه المشاريع بالمصعد الآلي " تيليفيريك " بجبل زغوان، والمنطقة اللوجستية بجبل الوسط، وتهذيب منطقة بوعشير من معتمدية الزريبة،وإنجاز محطة تطهير بها، وتزويد 270 مسكنا (أنجز ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ببئر مشارقة) بالماء الصالح للشرب، وتغيير صبغة أرض فلاحية بمنطقة جبل الوسط لدفع الاستثمار بالجهة .وأعلن رضا السعيدي، في هذا الإطار، أنه سيتم تنظيم جلسة عمل على مستوى رئاسة الحكومة بحضور الوزارات والجهات والهياكل المعنية بهذه المشاريع لتدارسها والنظر في سبل إنجازها، مشيرا إلى أن البعض منها سيدرج ضمن منتدى الاستثمار الذي سينعقد خلال شهر جوان المقبل .