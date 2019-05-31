سفير اسبانيا يعتبر أن تونس تمثّل علامة مضيئة في محيطها الدولي بفضل النموذج الديمقراطي الفريد الذي نجحت في تأسيسه

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - اعتبر غيلارمو أرديزون قارسيا Guillermo ARDIZONE GARCIA سفير اسبانيا بتونس لدى استقباله صباح اليوم من قبل محمد_الفاضل_محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن تونس تمثّل علامة مضيئة في محيطها الدولي بفضل النموذج الديمقراطي الفريد الذي نجحت في تأسيسه.
وأعرب سفير إسبانيا عن تقدير بلاده لما تميّز به الانتقال الديمقراطي في تونس من تمسّك بخيارات الحوار والتوافق وحرص على دفع مسارات الإصلاح والتنمية بالبلاد، مشدّدا على أهمية تعزيز الدعم الدولي لتونس في هذه المرحلة الهامة من تاريخها.
وتناول اللقاء واقع التعاون القائم بين تونس واسبانيا في سياق الجهود الداعمة للمسار الديمقراطي وتطوير الأطر القانونية الضامنة للحقوق والحريّات وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المتّصلة بتركيز الهيئات الدستوريّة وتنمية التشاركية مع قوى المجتمع المدني الوطني والدولي.
وتمّ التأكيد بالمناسبة على ضرورة مواصلة تعزيز مسارات التعاون والشراكة بين الجانبين تاكيدا للروابط المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.
وأعرب سفير إسبانيا عن تقدير بلاده لما تميّز به الانتقال الديمقراطي في تونس من تمسّك بخيارات الحوار والتوافق وحرص على دفع مسارات الإصلاح والتنمية بالبلاد، مشدّدا على أهمية تعزيز الدعم الدولي لتونس في هذه المرحلة الهامة من تاريخها.
وتناول اللقاء واقع التعاون القائم بين تونس واسبانيا في سياق الجهود الداعمة للمسار الديمقراطي وتطوير الأطر القانونية الضامنة للحقوق والحريّات وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المتّصلة بتركيز الهيئات الدستوريّة وتنمية التشاركية مع قوى المجتمع المدني الوطني والدولي.
وتمّ التأكيد بالمناسبة على ضرورة مواصلة تعزيز مسارات التعاون والشراكة بين الجانبين تاكيدا للروابط المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.
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Par:RESA67 (France )
Sur: الناطق باسم المحكمة الابتدائية: لا علاقة لحادثة العنف بمقهى رادس ليوم امس مع حادثة الاسبوع المنقضي بنفس المقهى ولا وجود لاية شبهة تتعلق بالتشدد الديني