مؤسسة visactu الفرنسية تنفي نشرها لإستطلاع رأي يخص الإنتخابات التونسية و تندد بإنتحال صفتها

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت مؤسسة visactu الفرنسية صباح اليوم على صفحتها الرسمية الفايسبوك بلاغا نفت فيه نشرها لإستطلاع رأي يخص الإنتخابات التشريعية و الرئاسية التونسية
و اعتبرت المؤسسة أن صفحة فايسبوك تعمدت إستعمال علامتها التجارية و إسمها .
و أردفت الشركة الفرنسية بأنها قد قامت بالتبليغ لدى إدارة الفايسبوك عن هذه الصفحة داعية المرشحين للإنتخابات في تونس ووسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات اليقظة و التعامل فقط مع المعلومات التي تنشرها الصفحة الرسمية للمؤسسة
و من هنا يعتذر موقع باب نات عن نشر نتائج الإستطلاع المزيف و المنسوب زورا لمؤسسة الفرنسية في مقال سابق .
و اعتبرت المؤسسة أن صفحة فايسبوك تعمدت إستعمال علامتها التجارية و إسمها .
و أردفت الشركة الفرنسية بأنها قد قامت بالتبليغ لدى إدارة الفايسبوك عن هذه الصفحة داعية المرشحين للإنتخابات في تونس ووسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات اليقظة و التعامل فقط مع المعلومات التي تنشرها الصفحة الرسمية للمؤسسة
و من هنا يعتذر موقع باب نات عن نشر نتائج الإستطلاع المزيف و المنسوب زورا لمؤسسة الفرنسية في مقال سابق .
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