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مؤسسة visactu الفرنسية تنفي نشرها لإستطلاع رأي يخص الإنتخابات التونسية و تندد بإنتحال صفتها

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت مؤسسة visactu الفرنسية صباح اليوم على صفحتها الرسمية الفايسبوك بلاغا نفت فيه نشرها لإستطلاع رأي يخص الإنتخابات التشريعية و الرئاسية التونسية
و اعتبرت المؤسسة أن صفحة فايسبوك تعمدت إستعمال علامتها التجارية و إسمها .




و أردفت الشركة الفرنسية بأنها قد قامت بالتبليغ لدى إدارة الفايسبوك عن هذه الصفحة داعية المرشحين للإنتخابات في تونس ووسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات اليقظة و التعامل فقط مع المعلومات التي تنشرها الصفحة الرسمية للمؤسسة

و من هنا يعتذر موقع باب نات عن نشر نتائج الإستطلاع المزيف و المنسوب زورا لمؤسسة الفرنسية في مقال سابق .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183244

Karimyousef  (France)  |Vendredi 31 Mai 2019 à 11h 56m |           
Babnet a manqué de professionnalisme concernant un sujet très délicat .les journalistes responsables auraient dû s'assurer de la véracité de ce sondage en essayant de contacter la maison mère pour vérification.
Il faut confondre comme au football vitesse et précipitation.



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