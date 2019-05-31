المجلس الوطني لحزب المبادرة يصادق على اندماج الحزب مع حركة تحيا تونس

Vendredi 31 Mai 2019
وات - أعلن المجلس الوطني لحزب المبادرة الدستورية الديمقراطية مصادقته على قرار المكتب السياسي المتعلق بالاندماج مع حركة "تحيا تونس"، داعيا الى عقد مجلس وطني في المدة القادمة لإتمام الإجراءات القانونية والترتيبية.
وأفاد المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع عقده أمس الخميس، بأن قرار الاندماج يتناغم مع الأهداف التى رسمها الحزب منذ تأسيسه والرامية الى توحيد القوى الوطنية ذات المرجعية المشتركة ودمجها فى اطار حزبي موحد، مؤكدا التزام الحزب بمرجعيته البورقيبية وبالمحافظة على هويته الدستورية.
وأكد المجلس العزم على مزيد بذل الجهود في سبيل استعادة العائلة الدستورية دورها في الحياة الوطنية والعمل على تجنيب مسيرتها أي انحراف يمس بوحدة شعبها وتماسكه، وفق نص البيان.
وأفاد المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع عقده أمس الخميس، بأن قرار الاندماج يتناغم مع الأهداف التى رسمها الحزب منذ تأسيسه والرامية الى توحيد القوى الوطنية ذات المرجعية المشتركة ودمجها فى اطار حزبي موحد، مؤكدا التزام الحزب بمرجعيته البورقيبية وبالمحافظة على هويته الدستورية.
وأكد المجلس العزم على مزيد بذل الجهود في سبيل استعادة العائلة الدستورية دورها في الحياة الوطنية والعمل على تجنيب مسيرتها أي انحراف يمس بوحدة شعبها وتماسكه، وفق نص البيان.
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