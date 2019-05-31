في المنستير... عروس تسفر عريسها ووالدتها وشقيقها الى داعش الارهابي

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - نظرت اليوم الجمعة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تعلقت باقدام عروس كانت تقيم بجهة المنستير على تسفير عريسها ووالدتها وشقيقها الى داعش الارهابي للقتال في صفوفه ....
وقد كان منطلق القضية أثر تفطن الوحدات الامنية الى تواصل فتاة مع العروس المتواجدة في سوريا حيث اعلمت هذه الاخيرة صديقتها بانه أثر زواجها سافرت وقرينها ووالداتها وشقيقها الى سوريا وانظموا الى تنظيم داعش الارهابي للقتال في صفوفه فانطلقت الابحاث واحيل المتهمين بحالة فرار في حين ألقى القبض على صديقة العروس التى كانت تتواصل معها ولم تعلم الوحدات الأمنية بامرها ..
باستنطاق المتهمة تراجعت في اغترافاتها واكدت انه لا علم لها بسفر صديقتها الى تنظيم داعش الارهابي..
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...
وقد كان منطلق القضية أثر تفطن الوحدات الامنية الى تواصل فتاة مع العروس المتواجدة في سوريا حيث اعلمت هذه الاخيرة صديقتها بانه أثر زواجها سافرت وقرينها ووالداتها وشقيقها الى سوريا وانظموا الى تنظيم داعش الارهابي للقتال في صفوفه فانطلقت الابحاث واحيل المتهمين بحالة فرار في حين ألقى القبض على صديقة العروس التى كانت تتواصل معها ولم تعلم الوحدات الأمنية بامرها ..
باستنطاق المتهمة تراجعت في اغترافاتها واكدت انه لا علم لها بسفر صديقتها الى تنظيم داعش الارهابي..
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...
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