موقع ''كل شئ عن الجزائر'' يفوز بجائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية

Vendredi 31 Mai 2019



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- تحصل الموقع الإلكتروني "كل شئ عن الجزائر" على جائزة نجيبة الحمروني المغاربية (تم إطلاقها العام الماضي) لأخلاقيات المهنة الصحفية التي تنظمها سنويا جمعية "يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية " و بين الاستاذ بمعهد الصحافة و علوم الأخبار توفيق يعقوب خلال هذا الحفل الذي انتظم مساء امس الخميس بالعاصمة ان المعايير التي تحصل من خلالها الموقع الإلكتروني على الجائزة هي التزامه بالموضوعية في تناول المستجدات السياسية التي عرفها الحراك الجزائري في الأشهر الأخيرة.و بين يعقوب ان الموقع تأسس سنة2007 باللغة الفرنسية حيث استقطب العديد من القراء قبل ان يبعث نسخة عربية سنة 2009، موضحا ان اللجنة التي تعهدت بمنح الجائزة اختارت الجزائر هذه السنة بعد ان اختارت المغرب السنة الماضية .و قد تحدثت المسؤولة السابقة بمنظمة صحفيون بلا حدود ياسمين كاشا عن الشروط الأساسية لأخلاقيات المهنة و أهميتها في العمل الإعلامي ، مؤكدة انها شرط العمل الصحفي الذي يحمل رسالة إنسانية قبل ان يحمل رسالة مهنية .و قد تخللت مراسم تسليم الجائزة للموقع الجزائري مداخلات موسيقية من اداء مجموعة أحباء الشيخ امام بفضاء "مسار" و قدمت المجموعة باقة من الأغاني التي اشتهر بها الفنان المصري الملتزم منذ ستينات القرن الماضي .و قد مثلت هذه المناسبة فرصة لاستحضار مسيرة النقيبة السابقة للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني التي توفيت في 29 ماي 2016 و دفاعها المستميت عن حرية التعبير في فترة نظام بن علي و قد ركزت مداخلة رئيس جمعية "يقظة" كمال العبيدي على الأبعاد النضالية في مسيرة الحمروني الصحفية ، مشيرا ضمن مداخلة قرأتها بالنيابة عنه الصحفية نادرة بوكسرة الى محورية حرية التعبير في استنهاض الشعوب و دمجها في سياقات الدول الديمقراطية .