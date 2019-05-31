فتح شبابيك البنوك للعموم بمناسبة عطلة عيد الفطر

Vendredi 31 Mai 2019



باب نات

تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم الخميس 6 جوان 2019 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها ،وأن يفتح البنك المركزي التّونسي شبابيكه بمقرّه الرّئيسي و بكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.أن تؤمن البنوك و البنك المركزي التونسي العمليات المذكورة أعلاه يوم الثلاثاء 4 جوان 2019 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار.