إحباط عملية تهريب ل 28 كبسولة من مخدر القنب الهندي بمطار تونس قرطاج

Vendredi 31 Mai 2019



باب نات

- أحبطت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الخميس 30 ماي 2019 عملية جديدة لتهريب كبسولات من القنب الهندي حاول مسافر مغربي قادم من مطار الدار البيضاء تمريرها داخل أحشاءه.ووفق بلاغ للديوانة, تتمثل تفاصيل العملية في الإشتباه في المسافر المذكور عند تقدمه إلى أروقة التفتيش الديواني و بإخضاعه للتفتيش الدقيق و التحقيق معه اعترف بأنه قام بابتلاع 48 كبسولة (تمرة) من مخدّر القنب الهندي تزن حوالي 500 غرام قد وافق المسافر على إخراجها على عين المكان بطريقة طبيعية و ذلك بحضور المصالح الطبية بالمطار و بعد حوالي الساعة تمكّن من إخراج 28 كبسولة تزن حوالي 338 غرام و تعذّر عليه إخراج ما تبقّى بأحشائه.تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و إحالة المسافر المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية قصد إخضاعه للكشف بالأشعة بمستشفى شارل نيكول بتونس ثمّ مواصلة البحث و استكمال اجراءات التتبع القضائي.