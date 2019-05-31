إستطلاع رأي فرنسي : النهضة في صدارة النوايا التصويت التشريعية و مفاجآت بالجملة في باقي الترتيب

Vendredi 31 Mai 2019



باب نات

نوايا التصويت للإنتخابات التشريعية

و بالنسبة للإنتخابات الرئاسية فكانت نوايا التصويت كالآتي

نشرت مؤسسة visactu consulting الفرنسية نتائج أول إستطلاع رأي لها في تونس أجرته في الفترة الممتدة بين 20 و25 ماي حول نوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية و التشريعية 2019 و شملت عينة ب2000 ناخب تونسي من مناطق مختلفة من الجمهورية و تضمنت هذه الدراسة عديد المفاجئات مثل ظهور حزب نبيل القروي في المرتبة الثالثة و صعود حزب البديل التونسي إلى المرتبة الرابعةتصدرت حركة النهضة نوايا التصويت بنسبة 21,7 %الحزب الحر الدستوري 13,5%حزب نبيل القروي 9,4%البديل التونسي 8,9%التيار الديمقراطي 7,7%نداء تونس 7,3%الجبهة الشعبية 6,1%تحيا تونس 5,4%نبيل القروي 19,8%قيس سعيد 15,9%عبر موسي 13,8%المهدي جمعة 10,6%يوسف الشاهد 9,7%محمد عبو 9,3%