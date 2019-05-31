إستطلاع رأي فرنسي : النهضة في صدارة النوايا التصويت التشريعية و مفاجآت بالجملة في باقي الترتيب

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت مؤسسة visactu consulting الفرنسية نتائج أول إستطلاع رأي لها في تونس أجرته في الفترة الممتدة بين 20 و25 ماي حول نوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية و التشريعية 2019 و شملت عينة ب2000 ناخب تونسي من مناطق مختلفة من الجمهورية و تضمنت هذه الدراسة عديد المفاجئات مثل ظهور حزب نبيل القروي في المرتبة الثالثة و صعود حزب البديل التونسي إلى المرتبة الرابعة
نوايا التصويت للإنتخابات التشريعية
تصدرت حركة النهضة نوايا التصويت بنسبة 21,7 %
و هذا باقي الترتيب
الحزب الحر الدستوري 13,5%
حزب نبيل القروي 9,4%
البديل التونسي 8,9%
التيار الديمقراطي 7,7%
نداء تونس 7,3%
الجبهة الشعبية 6,1%
تحيا تونس 5,4%
و بالنسبة للإنتخابات الرئاسية فكانت نوايا التصويت كالآتي
نبيل القروي 19,8%
قيس سعيد 15,9%
عبر موسي 13,8%
المهدي جمعة 10,6%
يوسف الشاهد 9,7%
محمد عبو 9,3%
نوايا التصويت للإنتخابات التشريعية
تصدرت حركة النهضة نوايا التصويت بنسبة 21,7 %
و هذا باقي الترتيب
الحزب الحر الدستوري 13,5%
حزب نبيل القروي 9,4%
البديل التونسي 8,9%
التيار الديمقراطي 7,7%
نداء تونس 7,3%
الجبهة الشعبية 6,1%
تحيا تونس 5,4%
و بالنسبة للإنتخابات الرئاسية فكانت نوايا التصويت كالآتي
نبيل القروي 19,8%
قيس سعيد 15,9%
عبر موسي 13,8%
المهدي جمعة 10,6%
يوسف الشاهد 9,7%
محمد عبو 9,3%
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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