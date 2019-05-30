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رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يحل بمكة المكرمة مكّة المكرمة

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
وات - (من مبعوث وات-عادل الرياحي)- حلّ رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الخميس بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية الرابعة عشرة بمكة المكرمة يومي 30 و31 ماي الجاري.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية عند سلم الطائرة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي والوزير المستشار والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لزهر القروي الشابي، بالإضافة إلى طاقم السفارة التونسية لدى الرياض يتقدمهم السفير لطفي بن قايد.


وعبّر سفير تونس لدى الرياض في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عن تطلع تونس إلى نجاح القمتين لاسيما وأن رئيس الجمهورية يحضرها بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.



وسيلقي رئيس الجمهورية كلمة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد الليلة باعتبار أن تونس تترأس القمة العربية في دورتها الحالية كما سيلقي كلمتين في القمة الاسلامية غدا الجمعة الأولى باسم المجموعة العربية والثانية باسم تونس، وستتضمن هذه الكلمات مواقف تونس من أبرز القضايا العربية الراهنة.

وتنعقد القمتان (العربية والإسلامية) شأنهما شأن القمة الخليجية في ظل تطورات خطيرة تمر بها المنطقة العربية بشكل خاص من أبرزها التطورات الجارية في ليبيا وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور خطير وتراجع الاهتمام الدولي باستئناف المفاوضات في الشرق الأوسط فضلا عن ارتفاع حدة التوتر نتيجة التصعيد الأمريكي ضد إيران وما صاحبه من تعزيز للحضور العسكري الأمريكي بالمنطقة.

  
  
     
  
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