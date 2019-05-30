رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يحل بمكة المكرمة مكّة المكرمة

Jeudi 30 Mai 2019
وات - (من مبعوث وات-عادل الرياحي)- حلّ رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الخميس بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية الرابعة عشرة بمكة المكرمة يومي 30 و31 ماي الجاري.
وكان في استقبال رئيس الجمهورية عند سلم الطائرة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي والوزير المستشار والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لزهر القروي الشابي، بالإضافة إلى طاقم السفارة التونسية لدى الرياض يتقدمهم السفير لطفي بن قايد.
وعبّر سفير تونس لدى الرياض في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عن تطلع تونس إلى نجاح القمتين لاسيما وأن رئيس الجمهورية يحضرها بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.
وسيلقي رئيس الجمهورية كلمة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد الليلة باعتبار أن تونس تترأس القمة العربية في دورتها الحالية كما سيلقي كلمتين في القمة الاسلامية غدا الجمعة الأولى باسم المجموعة العربية والثانية باسم تونس، وستتضمن هذه الكلمات مواقف تونس من أبرز القضايا العربية الراهنة.
وتنعقد القمتان (العربية والإسلامية) شأنهما شأن القمة الخليجية في ظل تطورات خطيرة تمر بها المنطقة العربية بشكل خاص من أبرزها التطورات الجارية في ليبيا وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور خطير وتراجع الاهتمام الدولي باستئناف المفاوضات في الشرق الأوسط فضلا عن ارتفاع حدة التوتر نتيجة التصعيد الأمريكي ضد إيران وما صاحبه من تعزيز للحضور العسكري الأمريكي بالمنطقة.
وكان في استقبال رئيس الجمهورية عند سلم الطائرة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي والوزير المستشار والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لزهر القروي الشابي، بالإضافة إلى طاقم السفارة التونسية لدى الرياض يتقدمهم السفير لطفي بن قايد.
وعبّر سفير تونس لدى الرياض في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عن تطلع تونس إلى نجاح القمتين لاسيما وأن رئيس الجمهورية يحضرها بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.
وسيلقي رئيس الجمهورية كلمة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد الليلة باعتبار أن تونس تترأس القمة العربية في دورتها الحالية كما سيلقي كلمتين في القمة الاسلامية غدا الجمعة الأولى باسم المجموعة العربية والثانية باسم تونس، وستتضمن هذه الكلمات مواقف تونس من أبرز القضايا العربية الراهنة.
وتنعقد القمتان (العربية والإسلامية) شأنهما شأن القمة الخليجية في ظل تطورات خطيرة تمر بها المنطقة العربية بشكل خاص من أبرزها التطورات الجارية في ليبيا وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور خطير وتراجع الاهتمام الدولي باستئناف المفاوضات في الشرق الأوسط فضلا عن ارتفاع حدة التوتر نتيجة التصعيد الأمريكي ضد إيران وما صاحبه من تعزيز للحضور العسكري الأمريكي بالمنطقة.
En continu
دخول الصيف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
Follow @babnet_Tunisie
( 73 980) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 875) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 65 631) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 307) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 706) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 257) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 094) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 785) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 337) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 964) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 299) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 34 052) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 935) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 885) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 832) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 799) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 508) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 176) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 169) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 070) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: سوسة: تقديرات بإنتاج 325 ألفا و836 قنطارا من الحبوب في الجهة خلال الموسم الحالي