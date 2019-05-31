ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بـ 15,504 دينارا على الأقل عن كل يوم عمل

Vendredi 31 Mai 2019



وات

- تم ضبط مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 15,504 دينارا عن كل يوم عمل فعلي وفق الأمر الحكومي عدد 455 لسنة 2019، الصادر بالرائد الرسمي، أول أمس الثلاثاء.وأسند الأمر للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية" بقيمة 826 مليما في اليوم بالنسبة للعمال المختصين، وبقيمة 1555 مليما في اليوم بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة.وتم ضبط هذه المنحة بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل.وتضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.ويتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود، وفق هذا الأمر، أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.وتسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها في مجلة الشغل.