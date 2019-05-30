تحديد الأجر الأدنى المضمون للأجراء لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية

Jeudi 30 Mai 2019
وات - تحدد الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر في نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بقيمة 403,104 دينارا، وفق ما جاء في الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 الصادر بالرائد الرسمي، أول أمس الثلاثاء.
ويتعلق هذا الأمر الحكومي بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
وهو يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل.
كما يضبط الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر في نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع بقيمة 343,892 دينارا.
أما بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة فقد ضبط الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون في نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بقيمة 1938 مليما، وفي نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع بقيمة 1984 مليما.
ويتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويتمتع العملة الخالصون بالوفـقة، أو القطعة، أو المردود، أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
ويمنع الأمر أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.
كما يمنع أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
ووفق هذا الامر تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بمجلة الشغل.
ويتعلق هذا الأمر الحكومي بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
وهو يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل.
كما يضبط الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر في نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع بقيمة 343,892 دينارا.
أما بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة فقد ضبط الأمر مقدار الأجر الأدنى المضمون في نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بقيمة 1938 مليما، وفي نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع بقيمة 1984 مليما.
ويتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويتمتع العملة الخالصون بالوفـقة، أو القطعة، أو المردود، أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
ويمنع الأمر أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.
كما يمنع أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
ووفق هذا الامر تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بمجلة الشغل.
En continu
- Hier 19:06 وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 17:55 نحو تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية ..
دخول الصيف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
Follow @babnet_Tunisie
( 73 971) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 867) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 65 311) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 292) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 696) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 256) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 058) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 777) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 330) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 952) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 299) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 34 018) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 935) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 866) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 779) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 762) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 494) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 175) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 167) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 041) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:MedTunisie ( )
Sur: المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية يقترح توحيد الصناديق الاجتماعية من أجل تجاوز الأزمة التي تمر بها