قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية القصرين

Jeudi 30 Mai 2019



باب نات

• تدعيم المستشفى الجهوي بالقصرين بالتجهيزات والموارد البشرية:

• تدعيم مراكز الصحة الأساسية بالتجهيزات والموارد البشرية:

• تأهيل البنية التحتية لمراكز الصحة الأساسية :

- ​أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية القصرين المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الخميس 30 ماي 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:- توفير التجهيزات لقسم الصيانة البيوطبية والمقدّرة بـ 100 ألف دينار.- تدعيم قسم أمراض الخلايا بالتجهيزات- تدعيم بنك الدم بالموارد البشرية.- تدعيم قسم أمراض النساء والتوليد بالموارد البشرية.- تدعيم قسم تصفية الدم بالموارد البشرية.- اقتناء آلة التصوير بالرنين المغناطيسي وتوفير الموارد البشرية قبل موفّى 2019.- اقتناء آلة القسطرة وتوفير الموارد البشرية بقسم أمراض القلب والشرايين قبل موفّى 2019.- اقتناء التجهيزات وتوفير الموارد البشرية لقسم أمراض الغدد قبل موفّى 2019.- توفير الموارد البشرية لمركزي الصحة الأساسية صنف 4 بوزقام والزهور.- توفير التجهيزات والموارد البشرية لمركز الصحة الأساسية البويبات (حاسي الفريد).- توفير الموارد البشرية لمراكز الصحة الأساسية واد الحطب (السبيبة) وتلابت صنف 4 (فريانة) وواد معيو و السرور(سبيطلة) ومركز رعاية الام و الطفل بفوسانة.- توفير الموارد البشرية والتجهيزات لمراكز الصحة الأساسية الزلافنة والحوالة (جدليان) وهنشير البقر(العيون).- توفير الموارد البشرية بالمركز الوسيط جدليان.- إعادة بناء مركز الصحة الأساسية صنف 2 القويرة (حاسي الفريد).- إعادة بناء مركز الصحة الأساسية صنف 2 خنقة الجازية (حاسي الفريد).• اقتناء التجهيزات لقسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بفوسانة• تدعيم أسطول النقل بالجهة قبل موفى سنة 2019 بـ:10 سيارات إسعاف:✓ 01 سيارة صنف أ.✓ 02 سيارات رباعية الدفع.✓ 07 سيارات صنف ب.✓ 08 سيارات مصلحة و01 حافلة صغيرة.• إضفاء الصبغة الجامعية على 03 أقسام بالمستشفى الجهوي بالقصرين: الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد وجراحة العيون.• العمل على فتح خطط إضافية لأطباء استشفائيين جامعيين بالمستشفى الجهوي بالقصرين.• الشروع في إنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمراكز الصحة الأساسية غير المسيجة.