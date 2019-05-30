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قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية القصرين

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
باب نات - ​أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية القصرين المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الخميس 30 ماي 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:

• تدعيم المستشفى الجهوي بالقصرين بالتجهيزات والموارد البشرية:
- توفير التجهيزات لقسم الصيانة البيوطبية والمقدّرة بـ 100 ألف دينار.

- تدعيم قسم أمراض الخلايا بالتجهيزات
- تدعيم بنك الدم بالموارد البشرية.
- تدعيم قسم أمراض النساء والتوليد بالموارد البشرية.
- تدعيم قسم تصفية الدم بالموارد البشرية.
- اقتناء آلة التصوير بالرنين المغناطيسي وتوفير الموارد البشرية قبل موفّى 2019.
- اقتناء آلة القسطرة وتوفير الموارد البشرية بقسم أمراض القلب والشرايين قبل موفّى 2019.
- اقتناء التجهيزات وتوفير الموارد البشرية لقسم أمراض الغدد قبل موفّى 2019.

• تدعيم مراكز الصحة الأساسية بالتجهيزات والموارد البشرية:
- توفير الموارد البشرية لمركزي الصحة الأساسية صنف 4 بوزقام والزهور.
- توفير التجهيزات والموارد البشرية لمركز الصحة الأساسية البويبات (حاسي الفريد).
- توفير الموارد البشرية لمراكز الصحة الأساسية واد الحطب (السبيبة) وتلابت صنف 4 (فريانة) وواد معيو و السرور(سبيطلة) ومركز رعاية الام و الطفل بفوسانة.
- توفير الموارد البشرية والتجهيزات لمراكز الصحة الأساسية الزلافنة والحوالة (جدليان) وهنشير البقر(العيون).
- توفير الموارد البشرية بالمركز الوسيط جدليان.

• تأهيل البنية التحتية لمراكز الصحة الأساسية :
- إعادة بناء مركز الصحة الأساسية صنف 2 القويرة (حاسي الفريد).
- إعادة بناء مركز الصحة الأساسية صنف 2 خنقة الجازية (حاسي الفريد).

• اقتناء التجهيزات لقسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بفوسانة
• تدعيم أسطول النقل بالجهة قبل موفى سنة 2019 بـ:
10 سيارات إسعاف:
✓ 01 سيارة صنف أ.
✓ 02 سيارات رباعية الدفع.
✓ 07 سيارات صنف ب.
✓ 08 سيارات مصلحة و01 حافلة صغيرة.

• إضفاء الصبغة الجامعية على 03 أقسام بالمستشفى الجهوي بالقصرين: الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد وجراحة العيون.

• العمل على فتح خطط إضافية لأطباء استشفائيين جامعيين بالمستشفى الجهوي بالقصرين.

• الشروع في إنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمراكز الصحة الأساسية غير المسيجة.

  
  
     
  
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