الجربوعي: هيئة الإنتخابات تتلقى إعلاما بحل 3 مجالس بلدية جديدة و''تدق ناقوس الخطر''

Jeudi 30 Mai 2019
وات - تلقّت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إعلاما رسميّا بحلّ المجالس البلديّة لكلّ من جبنيانة من ولاية صفاقس والسّرس من ولاية الكاف والعيون من ولاية القصرين، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس عضو الهيئة أنيس الجربوعي .
وبيّن الجربوعي أنّه تمّ حلّ هذه المجالس البلدية بموجب استقالة أغلب أعضائها، موضّحا أنّ هذه الاستقالات وما سينجرّ عنها من انتخابات جزئيّة ستشتّت عمل الهيئة المناط بعهدتها إنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسيّة.
ودعا الأحزاب الممثّلة في المجالس البلديّة إلى العمل على إيجاد حلّ للأزمات والمشاكل التي تمرّ بها المجالس وعدم إثقال كاهل الهيئة بالإنتخابات الجزئيّة للبلديات وتشتيت عملها بخصوص الانتخابات المقبلة قائلا : "هيئة الانتخابات تدقّ ناقوس الخطر" .
ولفت إلى أنّ جلّ اهتمام الهيئة ومجلسها في الفترة المقبلة سيكون منصبّا على إنجاح الانتخابات بخصوص قبول الترشحات سواء للانتخابات الشريعيّة أو الرئاسيّة أو مراقبة الحملة الانتخابيّة ممّا يتطلّب هدنة لبعض الأشهر .
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون طالب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بتأجيل الانتخابات الجزئية البلدية إلى ما بعد إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية (نوفمبر/ ديسمبر 2019)، عن طريق تقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي في هذا الاتجاه.
وقال بفون، في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان، إن تواتر الانحلالات في عدد من المجالس البلدية وفقدان مجالسها للنصاب القانوني، وضرورة تعويض هذا النقص بانتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه القانون، "من شأنه أن يستنزف مجهود هيئة الانتخابات ويحملها مصاريف إضافية في هذه السنة التي هي انتخابية بامتياز، ومن واجب الهيئة أن تعد للإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة على أحسن وجه كما فعلت مع سابقاتها".
يذكر أن حالات الاستقالات المتزامنة لأغلبية الأعضاء في عدّة مجالس بلدية قد تواترت مؤخرا لتبلغ تسع حالات، وهي بلدية سوق الجديد (أنجزت انتخاباتها الجزئية الأحد الماضي) بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، بلدية كسرى.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدر، في تصريحات صحفية سابقة، كلفة إنجاز انتخابات جزئية بلدية بأكثر من 50 ألف دينار.
وبيّن الجربوعي أنّه تمّ حلّ هذه المجالس البلدية بموجب استقالة أغلب أعضائها، موضّحا أنّ هذه الاستقالات وما سينجرّ عنها من انتخابات جزئيّة ستشتّت عمل الهيئة المناط بعهدتها إنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسيّة.
ودعا الأحزاب الممثّلة في المجالس البلديّة إلى العمل على إيجاد حلّ للأزمات والمشاكل التي تمرّ بها المجالس وعدم إثقال كاهل الهيئة بالإنتخابات الجزئيّة للبلديات وتشتيت عملها بخصوص الانتخابات المقبلة قائلا : "هيئة الانتخابات تدقّ ناقوس الخطر" .
ولفت إلى أنّ جلّ اهتمام الهيئة ومجلسها في الفترة المقبلة سيكون منصبّا على إنجاح الانتخابات بخصوص قبول الترشحات سواء للانتخابات الشريعيّة أو الرئاسيّة أو مراقبة الحملة الانتخابيّة ممّا يتطلّب هدنة لبعض الأشهر .
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون طالب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بتأجيل الانتخابات الجزئية البلدية إلى ما بعد إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية (نوفمبر/ ديسمبر 2019)، عن طريق تقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي في هذا الاتجاه.
وقال بفون، في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان، إن تواتر الانحلالات في عدد من المجالس البلدية وفقدان مجالسها للنصاب القانوني، وضرورة تعويض هذا النقص بانتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه القانون، "من شأنه أن يستنزف مجهود هيئة الانتخابات ويحملها مصاريف إضافية في هذه السنة التي هي انتخابية بامتياز، ومن واجب الهيئة أن تعد للإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة على أحسن وجه كما فعلت مع سابقاتها".
يذكر أن حالات الاستقالات المتزامنة لأغلبية الأعضاء في عدّة مجالس بلدية قد تواترت مؤخرا لتبلغ تسع حالات، وهي بلدية سوق الجديد (أنجزت انتخاباتها الجزئية الأحد الماضي) بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، بلدية كسرى.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدر، في تصريحات صحفية سابقة، كلفة إنجاز انتخابات جزئية بلدية بأكثر من 50 ألف دينار.
1 de 1 commentaires pour l'article 183216
En continu
- Hier 19:06 وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 17:55 نحو تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية ..
دخول الصيف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
Follow @babnet_Tunisie
( 73 971) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 867) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 65 311) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 292) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 696) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 256) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 058) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 777) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 330) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 952) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 299) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 34 018) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 935) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 866) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 779) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 762) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 494) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 175) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 167) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 041) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:MedTunisie ( )
Sur: المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية يقترح توحيد الصناديق الاجتماعية من أجل تجاوز الأزمة التي تمر بها