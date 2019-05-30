فتح الجزء المتبقي من الطريق السيارة صفاقس-قابس ومحول الصخيرة أمام الجولان غدا الجمعة

Jeudi 30 Mai 2019
وات - أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أنها ستفتح ، يوم الجمعة 31 ماي ، محول الصخيرة والجزء المتبقي من الطريق السيارة صفاقس - قابس أمام حركة الجولان .
وأضافت الوزارة، في بيانات نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايس بوك "، الاربعاء ، أن شركة الطرقات السيارة تولت بالتنسيق مع المقاولة المشرفة على المشروع استكمال الاشغال ورفع الإحترازات وازالة مظاهر الإنتصاب الفوضوي التزاما بقواعد السلامة المرورية.
ودعت الوزارة مستعملي الطرقات السيارة والتي تشهد كثافة في جولان السيارات خاصة ، خلال فترات الأعياد والعطل ، الى الحد من السرعة وملازمة الحذر.
وأضافت الوزارة، في بيانات نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فايس بوك "، الاربعاء ، أن شركة الطرقات السيارة تولت بالتنسيق مع المقاولة المشرفة على المشروع استكمال الاشغال ورفع الإحترازات وازالة مظاهر الإنتصاب الفوضوي التزاما بقواعد السلامة المرورية.
ودعت الوزارة مستعملي الطرقات السيارة والتي تشهد كثافة في جولان السيارات خاصة ، خلال فترات الأعياد والعطل ، الى الحد من السرعة وملازمة الحذر.
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Par:MedTunisie ( )
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