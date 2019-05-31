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وزارة النقل تسمح لشركات النقل الجهوي و''النقل بين المدن'' و ''اللواج'' بنقل المسافرين خارج شبكة خطوطها من 31 ماي الى 11 جوان 2019

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
وات - أعلنت وزارة النقل ، الخميس، أنها رخصت للشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية برمجة رحلات اضافية على خطوطها خلال الفترة الممتدة من 31 ماي الى 11 جوان 2019 (بدخول الغاية) وأضافت الوزارة ، في بلاغ لها ، انها رخصت لسيارات الأجرة "لواج " خلال هذه الففترة ، بصفة استثنائية، للقيام بسفرات على كامل تراب البلاد دون التقيد بمنطقة الجولان مع احترام نظام العمل بالمحطات وكذلك للشركات الجهوية للنقل وشركة النقل بين المدن برمجة سفرات أضافية خارج شبكة خطوطها .

وستتولي الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية تأمين 6595 سفرة منتظمة و 2664 سفرة إضافية اي بزيادة 40 بالمائة بالمقارنة مع العرض الجملي العادي اي بتوفير عرض بحوالي 463 ألف مقعدا معروضا.


وستقوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ، من جانبها ، بتأمين 305 سفرة إضافية اي بتوفير عرض بحوالي 766 الف و103 مقعدا معروضا وفق بيانات الوزارة .
واضافت الوزارة انها كلفت زهاء 200 اطارا وعونا تابعين للإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري بتأمين ومتابعة ومراقبة السفرات على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية ومحطات سيارات التجارة " لواج".

  
  
     
  
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