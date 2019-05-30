بنزرت: إخضاع قطيع من الابقار لتحاليل الكشف مرض السل وإتلاف 3ر3 أطنان من لحوم 11 بقرة بعد ثبوت إصابتها بالمرض

Jeudi 30 Mai 2019



وات

- أخضع اليوم بالمسلخ البلدي في مدينة بنزرت قطيع من الأبقار تمّ جلبه من ضيعة فلاحية في قبلي للتحاليل قصد الكشف عن مرض السل وأفضت النتائج إلى القرار بإتلاف 3300 كلغ من لحوم عدد من الرؤوس هذه الأبقار، وذلك بحضور طبيبين بيطريين من دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في ولاية قبلي حافظ الدباك و محمد الهادي الصباحي والمتفقد المركزي للصحة البيطرية ببلدية بنزرت الدكتور سليم مرابط ومصالح الحرس الوطني ووالي بنزرت رئيس المجلس الجهوي للصحة.وقال حافظ الدباك طبيب بيطري من دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي انه تنفيذا لمنشور وزير الفلاحة عدد28 بتاريخ 20 فيفري 2018 والخاص بتطهير جميع قطعان الابقار بتونس من مرض السل بغاية الحفاظ على صحة المواطن والثروة الحيوانية تم الشروع منذ مدة في إجراء الاختبارات البيطرية لكامل قطيع الابقار في ولاية قبلي حيث أثبتت الاختبارات المجراة إصابة قطيع أبقار بإحدى الضيعات الواقعة بالجهة بمرض السل فتم على الفور اتخاذ الاجراءات الواجبة فيها ومنها الذبح تحت الرقابة البيطرية امثل التي جرت اليوم بالمسلخ البلدي في بنزرت.من جانبه أشار الدكتور سليم مرابط المتفقد المركزي للصحة البيطرية ببلدية بنزرت انه تم اليوم قبول 25 رأس بقر أثبتت التحاليل عدم قابلية 11 راس بقر منها والتي قدّر وزنها بـــ3300 كلغ للاستغلال الادمي فتم على الفور إجراء ما يلزم لإتلاف هذه اللحوم بواسطة المعالجة الكيميائية واتخاذ بقية الاجراءات المعلومة في الغرض .وأكّد والي بنزرت رئيس المجلس الجهوي للصحة انه تم على مستوى الجهة تشديد الرقابة البيطرية على القطعان بالتوازي مع الرقابة على الطريق وفي مختلف المسالخ والاسواق وذلك بالتنسيق مع مختلف الاطراف المتداخلة الرسمية والمنظماتية امكن الحد من ظواهر تهريب الحيوانات ومنها في سوق الدواب بمدينة رأس الجبل بغاية تأمين صحة المواطنين وايضا سلامة الثروة الحيوانية، حسب تصريحه.