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هالة عمران: كتلة الإئتلاف الوطني تساند مبادرة الحكومة الهادفة إلى منع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للإنتخابات

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
وات - قالت هالة عمران عضو كتلة الإئتلاف الوطني بالبرلمان، (كتلة موالية للحكومة) "إن المبادرة المتعلّقة بإضافة فصل في القانون الإنتخابي يمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للإنتخابات التشريعية أو الرئاسية، هي مبادرة تقدمت بها الحكومة وساندتها في ذلك كتلة الإئتلاف الوطني".

ولاحظت عُمران، في تصريح ل(وات)، اليوم الخميس، أن الكتلة تساند هذه المبادرة، نظرا إلى أنها ستساهم في نزاهة الحياة السياسية وستتيح لجميع المترشحين لسباق الإنتخابات أن يكونوا على قدم المساواة من حيث حظوظهم في الترشح. واعتبرت أن "من يملك جمعية خيرية ويقدم مساعدات مادية أو عينية للمواطنين ويخلط العمل الإجتماعي الجمعياتي بالسياسي، لا يمكنه أن يقدّم نفسه في المجال السياسي، نظرا إلى أنه استمال الناخبين بطرق ملتوية".


وأوضحت أن هذا الأمر ينسحب كذلك على أصحاب المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن القانون واضح في هذه النقطة، إذ يُمنع صاحب أي وسيلة إعلامية من الترشح للإنتخابات والدعاية لنفسه طوال الوقت، في تضارب تام مع مبدأ المساواة بين جميع المترشحين".

وفي ردّها عن سؤال بخصوص عدم تقنين مجلس نواب الشعب لمسألة تمويلات الأحزاب، ذكرت هالة عمران أن هذا الموضوع طُرح في عديد المناسبات، لكن لم تقم أي جهة رسمية بتقديمه كمقترح قانون إلى البرلمان، لا من الحكومة ولا من النواب أو الأحزاب، مشيرة إلى أن مجلس النواب قصّر في هذا الموضوع ويمكن تبرير ذلك بأنه أوّل برلمان بعد دستور جانفي 2014 وقد طُرحت عليه الكثير من القوانين الهامة جزء كبير منها كان ذا صبغة استعجالية.
ولاحظت أن هذه المهمة يمكن أن تطرح على المجلس النيابي القادم، معتبرة أن المرسوم المُنظّم لعمل الأحزاب والجمعيات فيه ثغرات عدة ويجب تغييره بقانون.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 183207

Keyser3050  (France)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 16h 08m |           
Tous tunisien issu de grands parents tunisiens a le droit de se présenter aux élections présidentielles. Nous souhaitons que notre gouvernement n’ait qu’une seule nationalité celle du pays, donc pas de bi-nationalité. Personne de nous, ni de ceux des pays développés n’acceptera que son avenir soit à la merci des autres. Le refus de la candidature de propriétaire de chaines d’informations par le gouvernement exigera le refus catégorique de toute
personne riche ou faisant
partie de l’aristocratie tunisienne.

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 16h 06m |           
Pourquoi ?
Est-ce que ceci est logique ?
est-ce qu'ils ne sont pas des citoyens tunisiens ?
Enfin, c'est l'électeur qui décide pendant la vote !

Keyser3050  (France)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 16h 04m |           
Tous tunisiens issus de grands parents tunisiens a le droit de se présenter aux élections présidentielles. Nous souhaitons que notre gouvernement n’ait qu’une seule nationalité celle du pays. Personne de nous, ni de ceux des pays développés n’acceptera que son avenir soit à la merci des autres. Le refus de la candidature de propriétaire de chaines d’informations par le gouvernement exigera le refus catégorique de toute personne riche ou faisant
partie de l’aristocratie tunisienne.



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