الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفنون سيرك الشارع من 7 الى 11 جوان القادم

Jeudi 30 Mai 2019



وات

- أعلنت الهيئة المديرة لسيرك "باباروني" أن فعاليات المهرجان الدولي لفنون سيرك الشارع في دورته الثانية ستنطلق يوم 7 جوان القادم لتتواصل إلى غاية 11 من الشهر ذاته، وذلك وفق ما افاد به المدير الاداري للمهرجان هيثم القصداوي.وأوضح القصداوي خلال ندوة صحفية تم عقدها يوم الخميس بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة أن برنامج هذه الدورة الثانية سيكون أشمل مقارنة ببرنامج الدورة الاولى، مؤكدا انه يتميز ايضا بمشاركة عديد البلدان إلى جانب تونس منها المغرب واسبانيا والسويد والمانيا وفرنسا.وأشار إلى أن انطلاق هذه الدورة الثانية ستكون من ولاية تونس (يوم 7 جوان بشارع الحبيب بورقيبة) ثم ولاية منوبة (يوم 8 جوان بساحة الفنون) فولاية سوسة (يوم 9 جوان بساحة الفنون بوجعفر ) ثم ولاية الكاف (يوم 10 جوان بساحة الفنون ) وسيكون الاختتام بولاية زغوان وتحديدا بمعبد المياه بمدينة زغوان علما أن جميع العروض ستنطلق على الساعة الثامنة مساء.وبين أن الهدف من تنظيم المهرجان الدولي لفنون السيرك الذي ينتظم بالشراكة مع وزارتي الشؤون الثقافية (ممثلة في مؤسسة تنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية) والسياحة والنقل (ممثلة في الشركة التونسية للطيران)، هو زرع ثقافة فنون السيرك في تونس ونشرها في مختلف الجهات خصوصا وأن الكثير من الشباب يهتم بهذا النوع من الفن الذي يجمع مختلف الفنون الأخرى كالمسرح والموسيقى.