وزير التربية: الإصلاح التربوي المنشود هو مشروع مجتمعي توافقي يستوجب مراجعة جذرية لميزانية وزارة التربية

Jeudi 30 Mai 2019
وات - اعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أن الإصلاح التربوي المنشود هو مشروع مجتمعي توافقي يستوجب مراجعة جذرية لميزانية وزارة التربية والتفكير بجدية في إعادة هيكلة منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي بدمج الوزارات ذات العلاقة.
وقال بن سالم في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذا الإصلاح أضحى ضرورة ملحة للخروج من الوضع التربوي الحالي الذي يعاني فيه مئات الآلاف من التلاميذ من تردي جودة المنظومة وسوء التصرف في الموارد البشرية واهتراء البنية التحتية.
وأوضح أن السعي إلى الإصلاح انطلق منذ سنوات بعد عدة مشاورات وتراكم تجارب واستنتاجات وآراء كل الفاعلين التربويين، مشددا على ضرورة أن يبنى الإصلاح وفق مقاربة توافقية تحصن المنظومة التربوية من "كل الأهواء والمصالح السياسوية".
ورأى أن الأسس التي من المفترض أن ينبني عليها هذا الإصلاح تتمثل في بنية تحتية ملائمة وحوكمة رشيدة في الموارد البشرية وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المناهج والبرامج التربوية وأيضا في الإدارة.
وذكر أن الوزارة وضعت بعد المرتكزات التي يمكن بفضلها الشروع في تحديد ملامح الإصلاح التربوي الشامل وذلك من خلال إفراد التكوين والتأهيل بهيكل مستقل يرمي إلى تثمين الموارد البشرية وإحداث المركز الوطني للصيانة قصد إضفاء نجاعة أكبر على تدخلات التهيئة والتعهد بالمؤسسات التربوية وبالعمل على إدماج "ذكي" للتكنولوجيات الحديثة.
وذهب الوزير إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في تنفيذ مشروع الإصلاح لكنه أكد أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في بلورة ملامحه، قائلا "لعل ما يجب أن تركز عليه وزارة التربية في هذا الإصلاح هو تحسين جودة التعليم وتطوير الأداء البيداغوجي وتطوير الحياة المدرسية بالمؤسسات التربوية".
وأضاف القول "على الجميع أن يعي أن التربية شأن وطني عام وهي إذ تمثل المصعد الاجتماعي لكل الفئات فهي أيضا أساس من أسس التنمية وضمانة لبناء دولة متينة". وأفاد في هذا السياق أنه في إطار التأسيس لمقاربات تشاركية قامت وزارة التربية لأول مرة هذه السنة بالاجتماع مع البلديات من أجل إعداد مخططات جهوية ومحلية للتربية في مجال العناية وصيانة المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية، معتبرا أن هذه الجماعات المحلية أكثر إدراكا بوضع مؤسساتها التربوية على مستوى الدوائر الراجعة إليها بالنظر وهي بإسهامها في هذه المخططات توفر للوزارة مجالات أكبر للقيام بدورها الأساسي ألا وهو تطوير جودة المنظومة التربوية.
ولم يحدد وزير التربية حيزا زمنيا للشروع فعليا في "الإصلاح التربوي" لكنه ألمح إلى أنه وجد من الأطراف المتدخلة استعدادا لتنفيذه، مشيرا إلى وجود مشاورات في هذا الملف مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال بن سالم في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذا الإصلاح أضحى ضرورة ملحة للخروج من الوضع التربوي الحالي الذي يعاني فيه مئات الآلاف من التلاميذ من تردي جودة المنظومة وسوء التصرف في الموارد البشرية واهتراء البنية التحتية.
وأوضح أن السعي إلى الإصلاح انطلق منذ سنوات بعد عدة مشاورات وتراكم تجارب واستنتاجات وآراء كل الفاعلين التربويين، مشددا على ضرورة أن يبنى الإصلاح وفق مقاربة توافقية تحصن المنظومة التربوية من "كل الأهواء والمصالح السياسوية".
ورأى أن الأسس التي من المفترض أن ينبني عليها هذا الإصلاح تتمثل في بنية تحتية ملائمة وحوكمة رشيدة في الموارد البشرية وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المناهج والبرامج التربوية وأيضا في الإدارة.
وذكر أن الوزارة وضعت بعد المرتكزات التي يمكن بفضلها الشروع في تحديد ملامح الإصلاح التربوي الشامل وذلك من خلال إفراد التكوين والتأهيل بهيكل مستقل يرمي إلى تثمين الموارد البشرية وإحداث المركز الوطني للصيانة قصد إضفاء نجاعة أكبر على تدخلات التهيئة والتعهد بالمؤسسات التربوية وبالعمل على إدماج "ذكي" للتكنولوجيات الحديثة.
وذهب الوزير إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في تنفيذ مشروع الإصلاح لكنه أكد أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في بلورة ملامحه، قائلا "لعل ما يجب أن تركز عليه وزارة التربية في هذا الإصلاح هو تحسين جودة التعليم وتطوير الأداء البيداغوجي وتطوير الحياة المدرسية بالمؤسسات التربوية".
وأضاف القول "على الجميع أن يعي أن التربية شأن وطني عام وهي إذ تمثل المصعد الاجتماعي لكل الفئات فهي أيضا أساس من أسس التنمية وضمانة لبناء دولة متينة". وأفاد في هذا السياق أنه في إطار التأسيس لمقاربات تشاركية قامت وزارة التربية لأول مرة هذه السنة بالاجتماع مع البلديات من أجل إعداد مخططات جهوية ومحلية للتربية في مجال العناية وصيانة المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية، معتبرا أن هذه الجماعات المحلية أكثر إدراكا بوضع مؤسساتها التربوية على مستوى الدوائر الراجعة إليها بالنظر وهي بإسهامها في هذه المخططات توفر للوزارة مجالات أكبر للقيام بدورها الأساسي ألا وهو تطوير جودة المنظومة التربوية.
ولم يحدد وزير التربية حيزا زمنيا للشروع فعليا في "الإصلاح التربوي" لكنه ألمح إلى أنه وجد من الأطراف المتدخلة استعدادا لتنفيذه، مشيرا إلى وجود مشاورات في هذا الملف مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
En continu
- Hier 19:06 وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 17:55 نحو تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية ..
- Hier 17:21 زهير حمدي : مالقيناشو العصفور النادر
- Hier 15:06 غرفة التجارة التونسية الكورية تنطلق رسميا
دخول الصيف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:33
|16:08
|12:24
|05:02
|03:10
|
24°
|22°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|22°-16
|24°-17
|25°-17
|27°-18
|29°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 73 953) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 827) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 64 830) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 248) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 666) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 251) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 017) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 758) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 316) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 931) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 265) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 947) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 932) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 866) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 715) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 678) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 462) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 175) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 165) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 009) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:karimyousef (France )
Sur: منجي الرحوي: زهير حمدي والأرعن الطفولي جيلاني الهمامي قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية