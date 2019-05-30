توزر: الهلال الأحمر التونسي يتولى ختان 50 طفلا من العائلات المعوزة

Jeudi 30 Mai 2019
وات - نظم الهلال الأحمر التونسي فرع توزر ليلة امس الأربعاء حفلا لفائدة 50 طفلا وعائلاتهم، سيتولى الفرع الاشراف على ختانهم صبيحة يوم غد الجمعة في إطار جهود الهلال الأحمر التونسي لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
وبينت العضوة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالهلال الأحمر فرع توزر سمية سعيد انه وقع بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للتضامن، تمكين العائلات المستفيدة من "كسوة الختان"، ومبلغ مالي، فضلا عن القيام بالفحوصات الطبية للأطفال والتحاليل اللازمة استعدادا لختامهم بالمستشفى الجهوي أو في المستشفيات المحلية بالنسبة الى المعتمديات.
وأضافت أن الهيئة الجهوية قامت بمناسبة شهر رمضان بمجموعة من الأنشطة الأخرى منها جمع "قفة رمضان" وتوزيعها على عدد من المستحقين، حيث نظمت حملات تحسيسية امام الفضاءات التجارية لجمع التبرعات وتم توزيع 100 قفة لعائلات مستحقة.
وينظم الهلال الأحمر في توزر مجموعة من الأنشطة على امتداد السنة منها القوافل الصحية للمناطق الأقل حظا بالخدمات الصحية، الى جانب الاستعداد للعودة المدرسية، فضلا عن الأنشطة الثقافية والأنشطة التكوينية في مجال الإسعافات الأولية.
وبينت العضوة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالهلال الأحمر فرع توزر سمية سعيد انه وقع بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للتضامن، تمكين العائلات المستفيدة من "كسوة الختان"، ومبلغ مالي، فضلا عن القيام بالفحوصات الطبية للأطفال والتحاليل اللازمة استعدادا لختامهم بالمستشفى الجهوي أو في المستشفيات المحلية بالنسبة الى المعتمديات.
وأضافت أن الهيئة الجهوية قامت بمناسبة شهر رمضان بمجموعة من الأنشطة الأخرى منها جمع "قفة رمضان" وتوزيعها على عدد من المستحقين، حيث نظمت حملات تحسيسية امام الفضاءات التجارية لجمع التبرعات وتم توزيع 100 قفة لعائلات مستحقة.
وينظم الهلال الأحمر في توزر مجموعة من الأنشطة على امتداد السنة منها القوافل الصحية للمناطق الأقل حظا بالخدمات الصحية، الى جانب الاستعداد للعودة المدرسية، فضلا عن الأنشطة الثقافية والأنشطة التكوينية في مجال الإسعافات الأولية.
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Par:MedTunisie ( )
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