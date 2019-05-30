قبلي: اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية تصادق على تمكين 436 فلاحا من منح لانجاز مشاريع

Jeudi 30 Mai 2019
وات - صادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية منذ مطلع السنة والى غاية شهر ماي الجاري على تمكين 436 فلاحا من منح الدولة الموجهة لانجاز عدد من المشاريع الرامية لتطوير القطاع او الاقتصاد في مياه الري، وفق ما اكده رئيس دائرة التمويل والتشجيعات الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الكاروس.
واوضح الكاروس لمراسل (وات) بالجهة ان "الحجم الجملي للاستثمارات المصادق عليها بلغ 909ر4 مليون دينار، منها 817ر1 مليون دينار في شكل منح من الدولة، ستساعد الفلاحين في انجاز عدد من التدخلات في مقاسمهم الفلاحية على غرار تركيز معدات الاقتصاد في مياه الري وتربية الماشية واقتناء المعدات والميكنة الفلاحية، اضافة الى غراسة النخيل وتسييج المزارع بالجريد الجاف، علاوة على تمكين الفلاحين من منح لردم مقاسمهم الفلاحية بعد ان تمت المصادقة على النصوص التطبيقية لهذا النشاط الذي تضمنته مجلة الاستثمارات الجديدة والذي سيساعد الفلاحين على تجديد التربة وتحسين جودة المنتوج.
" واشار الكاروس الى انه "سيتم تمكين الفلاحين، اصحاب هذه المشاريع، من مقررات التمتع بالامتيازات الفلاحية التي تخول لهم الشروع في الانجاز بمساعدة المصالح الفنية للمندوبية التي تشرف على متابعة هذه المشاريع لتطابق المواصفات المنصوص عليها خلال الدراسة الفنية ليتم اثرها تمكين الفلاحين من المنح التي تتراوح بين 30 و55 في المائة حسب نوعية النشاط المصادق عليه".
واوضح الكاروس لمراسل (وات) بالجهة ان "الحجم الجملي للاستثمارات المصادق عليها بلغ 909ر4 مليون دينار، منها 817ر1 مليون دينار في شكل منح من الدولة، ستساعد الفلاحين في انجاز عدد من التدخلات في مقاسمهم الفلاحية على غرار تركيز معدات الاقتصاد في مياه الري وتربية الماشية واقتناء المعدات والميكنة الفلاحية، اضافة الى غراسة النخيل وتسييج المزارع بالجريد الجاف، علاوة على تمكين الفلاحين من منح لردم مقاسمهم الفلاحية بعد ان تمت المصادقة على النصوص التطبيقية لهذا النشاط الذي تضمنته مجلة الاستثمارات الجديدة والذي سيساعد الفلاحين على تجديد التربة وتحسين جودة المنتوج.
" واشار الكاروس الى انه "سيتم تمكين الفلاحين، اصحاب هذه المشاريع، من مقررات التمتع بالامتيازات الفلاحية التي تخول لهم الشروع في الانجاز بمساعدة المصالح الفنية للمندوبية التي تشرف على متابعة هذه المشاريع لتطابق المواصفات المنصوص عليها خلال الدراسة الفنية ليتم اثرها تمكين الفلاحين من المنح التي تتراوح بين 30 و55 في المائة حسب نوعية النشاط المصادق عليه".
En continu
- Hier 19:06 وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 17:55 نحو تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية ..
- Hier 17:21 زهير حمدي : مالقيناشو العصفور النادر
دخول الصيف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
24°
|23°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-16
|24°-17
|25°-17
|27°-18
|29°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 73 961) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 849) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 64 995) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 262) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 689) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 254) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 032) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 771) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 328) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 942) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 267) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 972) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 932) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 866) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 734) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 718) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 470) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 175) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 165) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 031) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:keyser3050 (France )
Sur: هالة عمران: كتلة الإئتلاف الوطني تساند مبادرة الحكومة الهادفة إلى منع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للإنتخابات