قبلي: اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية تصادق على تمكين 436 فلاحا من منح لانجاز مشاريع

Jeudi 30 Mai 2019



وات

- صادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية منذ مطلع السنة والى غاية شهر ماي الجاري على تمكين 436 فلاحا من منح الدولة الموجهة لانجاز عدد من المشاريع الرامية لتطوير القطاع او الاقتصاد في مياه الري، وفق ما اكده رئيس دائرة التمويل والتشجيعات الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الكاروس.واوضح الكاروس لمراسل (وات) بالجهة ان "الحجم الجملي للاستثمارات المصادق عليها بلغ 909ر4 مليون دينار، منها 817ر1 مليون دينار في شكل منح من الدولة، ستساعد الفلاحين في انجاز عدد من التدخلات في مقاسمهم الفلاحية على غرار تركيز معدات الاقتصاد في مياه الري وتربية الماشية واقتناء المعدات والميكنة الفلاحية، اضافة الى غراسة النخيل وتسييج المزارع بالجريد الجاف، علاوة على تمكين الفلاحين من منح لردم مقاسمهم الفلاحية بعد ان تمت المصادقة على النصوص التطبيقية لهذا النشاط الذي تضمنته مجلة الاستثمارات الجديدة والذي سيساعد الفلاحين على تجديد التربة وتحسين جودة المنتوج." واشار الكاروس الى انه "سيتم تمكين الفلاحين، اصحاب هذه المشاريع، من مقررات التمتع بالامتيازات الفلاحية التي تخول لهم الشروع في الانجاز بمساعدة المصالح الفنية للمندوبية التي تشرف على متابعة هذه المشاريع لتطابق المواصفات المنصوص عليها خلال الدراسة الفنية ليتم اثرها تمكين الفلاحين من المنح التي تتراوح بين 30 و55 في المائة حسب نوعية النشاط المصادق عليه".