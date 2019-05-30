الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية :541 ضحية و687 متهما والنظر خلال سنة ،في 38 ملفا من جملة 173 (البوصلة)

Jeudi 30 Mai 2019
وات - بلغ عدد ملفات القضايا التي نظرت فيها الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بعد مرور سنة على عقد أولى جلساتها في 29 ماي 2018، 38 قضية من بين 173 ملفا أحيل على أنظارها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة أي بنسبة 20 بالمائة، وفق ما أوردته منظمة "البوصلة" على صفحتها الرسمية.
وحدد العدد الجملي للضحايا والمتهمين في هذه القضايا، وفق "البوصلة" ب541 ضحية و687 متهما، مشيرة إلى الغياب الكلي للمتهمين ولمحاميهم عن الجلسات في 13 قضية، والاقتصار على حضور المحامي في 16 ملف، مقابل حضور متهم على الأقل في 9 قضايا.
وتبين المعطيات التي قدمتها البوصلة حول عمل الدوائر المتخصصة إلى حدود 29 ماي 2019 اي بعد سنة من الانطلاق في عملها، أن 25 قضية من بين 38 تم النظر فيها في جلسة ثانية و20 اخرى مرت إلى الجلسة الثالثة، فيما نظرت هذه الدوائر في 15 قضية في جلسة رابعة و5 قضايا في جلسة خامسة.
وفي تصنيف نوعية القضايا المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية يتصدر"اضطهاد الإسلاميين" هذه القضايا بنسبة 42 بالمائة، يليها قضايا "ضحايا أحداث الثورة" ب33 بالمائة، والقضايا المتعلقة ب "الحركات الطلابية" ب8 بالمائة ثم القضايا المتعلقة "باضطهاد اليساريين" و"اضطهاد النقابيين"، وضحايا "أحداث الخبز" و"المحاولات الانقلابية" بنسبة 4 بالمائة لكل فئة مذكورة .
يذكر أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وصفاقس وسوسة وقابس والقصرين وبنزرت وسيدي بوزيد والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل، وذلك للنظر في القضايا التي أحالتها على أنظارها هيئة الحقيقة والكرامة بعد اعداد لائحة الاتهام بناء على شكايات يتقدم بها مودعو الملفات من الضحايا وبعد عمليات بحث وتحر.
وحدد العدد الجملي للضحايا والمتهمين في هذه القضايا، وفق "البوصلة" ب541 ضحية و687 متهما، مشيرة إلى الغياب الكلي للمتهمين ولمحاميهم عن الجلسات في 13 قضية، والاقتصار على حضور المحامي في 16 ملف، مقابل حضور متهم على الأقل في 9 قضايا.
وتبين المعطيات التي قدمتها البوصلة حول عمل الدوائر المتخصصة إلى حدود 29 ماي 2019 اي بعد سنة من الانطلاق في عملها، أن 25 قضية من بين 38 تم النظر فيها في جلسة ثانية و20 اخرى مرت إلى الجلسة الثالثة، فيما نظرت هذه الدوائر في 15 قضية في جلسة رابعة و5 قضايا في جلسة خامسة.
وفي تصنيف نوعية القضايا المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية يتصدر"اضطهاد الإسلاميين" هذه القضايا بنسبة 42 بالمائة، يليها قضايا "ضحايا أحداث الثورة" ب33 بالمائة، والقضايا المتعلقة ب "الحركات الطلابية" ب8 بالمائة ثم القضايا المتعلقة "باضطهاد اليساريين" و"اضطهاد النقابيين"، وضحايا "أحداث الخبز" و"المحاولات الانقلابية" بنسبة 4 بالمائة لكل فئة مذكورة .
يذكر أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وصفاقس وسوسة وقابس والقصرين وبنزرت وسيدي بوزيد والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل، وذلك للنظر في القضايا التي أحالتها على أنظارها هيئة الحقيقة والكرامة بعد اعداد لائحة الاتهام بناء على شكايات يتقدم بها مودعو الملفات من الضحايا وبعد عمليات بحث وتحر.
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Par:keyser3050 (France )
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