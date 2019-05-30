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زغوان: سرقة مبلغ بقيمة 300 ألف دينار من القباضة المالية بالفحص

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
وات - قام مجهولون مساء امس الاربعاء، بخلع ابواب القباضة المالية بالفحص، وسرقة محتويات الخزينة الموجودة بها، والتي قدرت حسب الأبحاث الأولية ب300 ألف دينار، بالاضافة الى الاستيلاء على حاسوب محمول، وفق ما أكده الناطق باسم النيابة العمومية بزغوان الحبيب اليحياوي لمراسل (وات) بالجهة.

واستنادا إلى ذات المصدر، فقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بزغوان بهذه القضية للبحث في ملابساتها والكشف عن الجناة، في انتظار إحالتها على الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالقرجاني.


  
  
     
  
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