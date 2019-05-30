زغوان: سرقة مبلغ بقيمة 300 ألف دينار من القباضة المالية بالفحص

Jeudi 30 Mai 2019
وات - قام مجهولون مساء امس الاربعاء، بخلع ابواب القباضة المالية بالفحص، وسرقة محتويات الخزينة الموجودة بها، والتي قدرت حسب الأبحاث الأولية ب300 ألف دينار، بالاضافة الى الاستيلاء على حاسوب محمول، وفق ما أكده الناطق باسم النيابة العمومية بزغوان الحبيب اليحياوي لمراسل (وات) بالجهة.
واستنادا إلى ذات المصدر، فقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بزغوان بهذه القضية للبحث في ملابساتها والكشف عن الجناة، في انتظار إحالتها على الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالقرجاني.
واستنادا إلى ذات المصدر، فقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بزغوان بهذه القضية للبحث في ملابساتها والكشف عن الجناة، في انتظار إحالتها على الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالقرجاني.
En continu
- Hier 19:06 وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 17:55 نحو تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية ..
- Hier 17:21 زهير حمدي : مالقيناشو العصفور النادر
- Hier 15:06 غرفة التجارة التونسية الكورية تنطلق رسميا
دخول الصيف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:33
|16:08
|12:24
|05:02
|03:10
|
22°
|23°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-16
|24°-16
|26°-17
|27°-20
|31°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 73 940) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 757) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 64 482) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 229) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 636) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 249) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 003) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 740) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 311) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 919) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 261) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 927) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 897) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 861) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 681) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 616) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 440) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 170) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 158) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 986) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:Goldabdo ( )
Sur:عشية القمة العربية الطارئة بمكة.. تأكد مشاركة 8 قادة