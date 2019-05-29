باجة: اخماد حريق أتى على مساحات من القمح بضيعة خاصة

Mercredi 29 Mai 2019



وات

- تمكنت وحدات الحماية المدنية بباجة مساء الاربعاء، من اخماد حريق أتى على أكثر من 15 هكتارا من القمح بإحدى الضيعات الفلاحية الخاصة بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين باجة وجندوبة على مستوى الحدود الفاصلة بين معتمديتى باجة الجنوبية وبوسالم من ولاية جندوبة (قرب مركز البذور والمشاتل الممتازة).وأكد مصدر من الحماية المدنية لمراسلة "وات" بباجة انه تم قضاء أكثر من ساعة لإخماد النيران واتخاذ الاجراءات الملائمة حتى لا تمتد إلى الحبوب المجاورة مبينا أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة شريفة